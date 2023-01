Lanzamiento de Steam 2023 confirmado, primer avance publicado

Después de la primera información sobre el próximo juego de disparos cooperativo en 2021 día de pago 3 Fue notablemente tranquilo el año pasado. Sin embargo, el desarrollador Starbreeze publicó el primer adelanto justo a la medianoche, rompiendo el largo silencio. El video confirma una vez más el lanzamiento en 2023. Además, los desarrolladores mostraron el logotipo oficial de Payday 3 y Publicar la página de productos de Steam. Rumores previos de que el partido debido a Asociación con Coach Media Solo puede aparecer en Epic Games Store fuera de la mesa.

Detalles del día de pago 3

Desafortunadamente, no se pueden encontrar muchos otros detalles en el teaser publicado. El video de 24 segundos consiste en una breve toma de seguimiento a través de una ciudad posiblemente basada en la ciudad de Nueva York, donde se lanzan los fuegos artificiales de Año Nuevo. Aparentemente, la escena muestra el estado actual de Payday 3, por lo que es un adelanto del juego. Sin embargo, apenas se puede decir nada sobre los gráficos del juego basados ​​en el breve movimiento de la cámara.

Contenido editorial recomendado Aquí es donde encontrarás contenido externo. [PLATTFORM] . Para proteger sus datos personales, los enlaces externos se muestran solo si lo confirma haciendo clic en “Cargar todo el contenido externo”:

Descargar todo el contenido externo

Doy mi consentimiento para que se me muestre contenido externo. Por lo tanto, los datos personales se transfieren a plataformas de terceros. Lea más sobre nuestra política de privacidad.



La información principal del video es que Starbreeze Payday 3 todavía está planeando un lanzamiento en 2023 para PC y consolas. La compañía aún no ha proporcionado fechas más precisas, por lo que probablemente signifique la segunda mitad del año. La fecha adecuada será alrededor del 18 de octubre, cuando día de pago: robo El tiene doce años. Alternativamente, el 13 de agosto también será una opción, donde la rama actual de la serie es: Día de pago 2 Celebra su décimo cumpleaños.

Lo último sobre el tema: Payday 3: Playing New York with the Gang from Part 1 – Lanzado en dos años

Probablemente tendremos que esperar un poco más para obtener más detalles sobre Payday 3. A medida que se acerca el lanzamiento, es probable que se publique más y más información sobre el juego en los próximos meses. Starbreeze está claramente confiado: entonces fracaso de The Walking Dead de Overkill El estudio, que quebró, ahora está de vuelta en su camino de expansión. Asegurado solo en octubre derechos de autor de la empresa en un juego La tribu debe sobrevivir, Y en diciembre se convirtió Nuevo estudio en Inglaterra amueblado. Los títulos futuros para el tiempo posterior a Payday 3 se desarrollarán allí.

Fuente: brisa estelar