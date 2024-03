Las cinco formas más comunes y síntomas típicos.

Página principal vida salud

Más de diez factores de riesgo pueden favorecer la aparición de la enfermedad. Algunos síntomas y quejas pueden aparecer años antes del diagnóstico.

A medida que avanza la edad, aumenta la probabilidad de desarrollar demencia, ya que la edad juega un papel importante en el desarrollo de esta enfermedad. Además de la edad y la predisposición genética, las condiciones de vida y algunos factores de riesgo también pueden tener un impacto significativo en la aparición de demencia y enfermedad de Alzheimer. Hay muchos signos a los que las personas y sus familias deben estar atentos y que pueden indicar demencia, incluidos síntomas que inicialmente no están directamente relacionados con la demencia, como problemas de conducta y reacciones agresivas.

Prevención de la demencia: la mayoría de los factores de riesgo se pueden prevenir

Alrededor del 80% de todos los casos de demencia son causados ​​por enfermedades cerebrales en las que las células nerviosas se pierden gradualmente. La demencia de Alzheimer es la enfermedad más común y representa entre el 60 y el 70 por ciento de todos los casos, según el informe. Asociación Alemana de Alzheimer e. Quinto. Hay otras cuatro formas que ocurren con frecuencia.

La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de la enfermedad: los primeros síntomas y signos de demencia

Las personas que desarrollan demencia cambian significativamente, ya que sus capacidades y comportamiento se ven afectados. © VIZKÉS/IMAGO

Además de la enfermedad de Alzheimer, las personas pueden tener demencia vascular (vascular), enfermedad de cuerpos de Lewy, demencia de Parkinson o demencia frontotemporal. Los posibles síntomas y signos iniciales de diversas formas de demencia son:

Demencia de Alzheimer: Los síntomas típicos de la enfermedad de Alzheimer son un aumento de los olvidos, problemas de orientación y dificultades para afrontar las tareas diarias.

Demencia frontotemporal: De esta forma, hay menos alteraciones de la memoria y más cambios de comportamiento, pérdida de empatía, desinterés general, insomnio y problemas de lenguaje.

Demencia con cuerpos de Lewy: se producen signos como alucinaciones, trastornos del movimiento, rigidez muscular e incontinencia urinaria.

demencia de parkinsonLa evidencia de enfermedad puede incluir dificultad para concentrarse, problemas de orientación, lagunas en la memoria a corto plazo, problemas de lenguaje y ansiedad.

Demencia vascularLos síntomas comunes incluyen dificultad para prestar atención, pensamiento lento, problemas del habla, problemas para caminar y debilidad de la vejiga o incontinencia urinaria.

Detección temprana de la demencia Hay diferentes Signos e indicadores de una posible demencia.A esto deben prestar atención los afectados y sus familiares. El médico suele utilizar pruebas específicas para el diagnóstico, entre ellas el Mini-Examen del Estado Mental así como la simple prueba del reloj o la tarea del supermercado. Con la orientación de sus familiares, las personas infectadas pueden realizar estas pruebas con antelación en casa.

