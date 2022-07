Cumbre sobre el clima de Glasgow, noviembre de 2021. El primer ministro británico, Boris Johnson, recibe a los líderes mundiales. A pesar de las nobles promesas, la exploración de gas y petróleo se ha incrementado desde entonces. Foto: Andrew Parsons/ CC BY-NC-ND 2.0.0 Actualizar

Las élites fracasan y no pueden responder a la crisis climática. Fallar a dos grados centígrados es lo único que no es económicamente viable

“El grupo de Davos” impide la protección del clima y conduce al desastre, dice el investigador del clima Anderson. Las entidades financieras son engañadas en la transición energética. Por qué la transformación sólo puede venir desde abajo. (Parte 2)

Los directores ejecutivos de las grandes empresas y los jefes de gobiernos poderosos pretenden estar tomando medidas contra el cambio climático. De hecho, están inactivos y sin hacer nada, dice el renombrado investigador climático Kevin Anderson del Centro Tyndale para la Investigación del Cambio Climático de Gran Bretaña. Asesora a gobiernos y a Greta Thunberg en temas científicos.

kevin anderson Científico del clima y ex director del Centro Tyndale para la Investigación del Cambio Climático.



En una entrevista con David Guysman de Telepolis, Anderson explica por qué el sector financiero sigue invirtiendo dinero en carbón, gas y petróleo, cómo el “Grupo de Davos” impide la protección del clima y por qué los ciudadanos son la única esperanza de transformación. Debe haber un plan Marshall climático que beneficie a los pobres y las clases bajas.

No solo los gobiernos dan dulces discursos, sino también las instituciones financieras y otras empresas cuando se trata de la protección del clima. Dicen que quieren invertir en la transición energética del futuro. Pero, ¿dónde va realmente el dinero y dónde no?

Kevin Anderson: En primer lugar, no hay mucho dinero. Si queremos descarbonizar el sistema energético, este es un gran desafío que va más allá de las inversiones de las que se habla. La gente todavía piensa que la lucha contra el cambio climático se trata de pequeños cambios, pero eso no es cierto. Es un cambio fundamental.

A menudo uso el ejemplo de la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial o el New Roosevelt Deal, pero se trata de más que eso. Todos los aspectos de nuestra infraestructura, desde el transporte hasta los edificios, la industria y la electrificación del sistema de energía, tienen que moverse en una, dos o tres décadas como máximo. Sin embargo, las inversiones necesarias para ello aún no están disponibles.

Ciertamente las sumas de las que se habla son muy grandes. Pero no siempre funciona en el desarrollo de tecnologías. De hecho, son más un mecanismo financiero para generar dinero en última instancia para las personas que tienen dispositivos en la mano, como es la norma en los bancos. Como resultado, no se lograron los cambios necesarios.

Las mismas personas que trabajaron en los trucos financieros que nos llevaron a la crisis bancaria de 2007-2008 ahora están desarrollando mecanismos financieros igualmente complejos para abordar el cambio climático. Sin embargo, los fondos deben ser transparentes y honestos. Sin embargo, me temo que no es así. Al mismo tiempo, el financiamiento climático sigue la idea de que pagamos a otros, especialmente en los países en desarrollo, para que hagan cambios en nuestro nombre.

Contribuí a un estudio que intentaba averiguar por qué la acción real sobre la crisis climática ha estado prohibida durante tres décadas. ¿Cuáles son los resultados y qué aprendemos de ellos?

Kevin Anderson: 23 autores participaron en Gran y ambicioso estudio. Cuota. La cuestión ha sido investigada por investigadores de varias disciplinas. Algunos analizaron cuestiones psicológicas, otros cuestiones técnicas y otros más la gobernanza. Desde nueve perspectivas diferentes, preguntamos por qué la curva de emisión no se puede doblar en la dirección correcta.

Llegamos a la conclusión unánime de que la fuerza juega un papel central. Una estructura de poder dominada por un grupo relativamente pequeño es lo que llamamos el bloque de Davos en el estudio. Estamos hablando de un número relativamente pequeño de personas que pueden llamarse élites globales móviles. Son directores de grandes corporaciones, jefes de gobiernos poderosos, jefes de instituciones financieras, así como algunos científicos influyentes.

Entrevista con Kevin Anderson en Context TV.

Este exclusivo grupo tiene mucho poder en la comunidad. Su preocupación ahora es mantener esta fuerza. No les interesa interactuar con los desafíos ambientales o sociales. Este grupo ni siquiera es capaz de eso. No pueden salir de su piel para ayudar a abordar el cambio climático. Sin embargo, hablan como si pudieran.

Entonces la pregunta es, “¿De dónde viene el poder?” Lo que nos asombró: A nivel social, los grupos ya están orientados hacia las exigencias de la ciencia. Muchas personas ya están involucradas en esto. La mayoría de la población no está en Davos, son solo un pequeño porcentaje de la población.

Entonces, si las personas comienzan a reunir el poder que ya tienen y se involucran más en la investigación científica, podemos crear, en lugar del modelo elitista de arriba hacia abajo, una estructura de poder diferente, más abierta y mutable a continuación.

Esto no significa que los líderes no sean importantes. aquí están. Más bien, se trata de la relación entre de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Por el momento, las decisiones se toman desde arriba. Pero las élites fracasan, no están preparadas para responder a la crisis climática. Están atrapados en una mentalidad y un paradigma que causaron el problema y se interponen en el camino de la solución. Entonces necesitamos una movilización desde abajo que nos saque de este aprieto en el que estamos metidos.