Las hijas del príncipe Andrés: ¡Eugenie y Beatrice involucradas en fraude! miembros de la familia real

¿Están involucrados o son daños colaterales?

Beatrice, de 33 años, y Eugenie, de 32, son las hijas del sórdido príncipe Andrés, de 62 años, que en comparación acababa de escapar de una condena por agresión sexual. Ahora se avecina una nueva espiral judicial que arrastra a sus hijas al caos. Se trata de pagos millonarios, un traficante de armas, un presunto fraude, una empresaria turca y su deseo de obtener un pasaporte británico.

El mundo finalmente ha sabido desde el escándalo de Epstein que el Príncipe Andrew no tiene miedo de entrar en contacto con personajes sombríos. Ahora, sin embargo, se dice que ha tratado con empresarios fraudulentos, en un caso criminal que no es fácil de ver al principio.

el desconocido

^ Nebahat Evyap Aspelin (77).

La empresaria turca proviene de una rica familia de empresarios. Debido a la persecución política, quería sacar sus activos estimados en 85 millones de euros fuera del país y quería usar una fracción para comprar un pasaporte británico.

Su esposo: Ilhan Esplin (76) es un ex miembro del Partido Justicia y Desarrollo de Erdogan. Está en prisión desde 2015.



Ilhan Esplin cuando fue arrestado en 2015Foto: Twitter



^ Turco Salman (35).

Nebhat Aspelin confió su dinero al banquero (anteriormente Goldman Sachs). Pero ahora está demandando al empresario en el Tribunal Superior de Londres por “fraude sistemático” y exige que le devuelvan su dinero. Se dice que Leaving “se apropió indebidamente de manera deshonesta” de unos 46 millones de euros de sus activos. Él niega estas acusaciones.

En el contexto de la acusación, no solo apareció el nombre del príncipe Andrew, sino también el nombre de sus dos hijas, Eugenie y Beatrice, y su madre, Sarah Ferguson.

Se dice que Turk solo comenzó una empresa de transferencia de dinero sucio: Alphabet Capital Ltd.

La compañía juega un papel en el caso porque a través de ella el dinero fue a parar a toda la familia York, incluida la ex esposa de Andrew, Sarah Ferguson. Según documentos judiciales, se dice que la empresa es un frente fraudulento para el “lavado de dinero aparente”.



Salman Turk – El príncipe Andrés al fondoFoto: especial



^ Tariq Kaytouni (54).

El príncipe Andrew conoció a Al-Libi en 2005. En el mismo año, Kaitoni fue atrapado contrabandeando una metralleta de los Países Bajos a Francia.

También se dice que el traficante de armas condenado ayudó a negociar reuniones secretas entre el duque y el difunto dictador Gaddafi (69). También se dice que una vez les dijo a los reporteros encubiertos que desempeñó un papel clave en la liberación del asesino de Lockerbie, Abdelbaset al-Megrahi.

Caitone dice que ha sido una gran influencia para Andrew y fue uno de los 800 invitados en Windsor a la boda de la hija de Andrew, la princesa Eugenie, con Jack Brooksbank, de 35 años.

Kaitouni es el vínculo entre el príncipe Andrew y Salman Turk. Andrew Türk presenta a principios del verano de 2019. Türk y Andrew se hicieron amigos y se conocieron en el Türk Palace.



Una selfie tomada por Salman Turk con Tariq Kaitoni durante una visita a Frogmore House, la residencia real en Windsor Great Park, en febrero de 2020Foto: especial



el caso

► Asbelin, quien enfrenta persecución política en Turquía y quería poner su dinero en un lugar seguro, contrató a Salman Turk para administrar su dinero. Se dice que expresó su deseo de que el turbio hombre de negocios le obtuviera un pasaporte británico.

Salman Turk conoció al Príncipe Andrew a través de Tariq Kaytouni. Unos meses después, se realizaron los primeros pagos. Por ejemplo, se dice que Andrew recibió un total de alrededor de 1,3 millones de euros de Alphabet Capital Ltd. Afiliado de Turk. Recibo.



El príncipe Andrew y Sarah Ferguson: ¿son colaboradores?Foto: Alianza Fotográfica / Impex



Eugenie también recibió $30,000. Según una declaración de Eugenie, se dijo que el dinero se usó para una fiesta sorpresa con motivo del 60 cumpleaños de su madre.

La declaración decía: “Sugerí que cualquier contribución debería ir directamente al proveedor. Pero también envié mi cuenta, así que llegaron dos pagos, que envié a la empresa que organizó la fiesta de mi madre”.

Además, sor Beatrice, que se casó con su marido Eduardo Mapelli Mozzi (38 años) en 2020, recibió un regalo de bodas de 906.000 euros.

Fue exactamente esta cantidad la que la empresaria Esplin pensó que estaba allí para obtener su pasaporte británico. Salman Turk, el administrador de dinero sospechoso, le dijo a Esplin Bank que el dinero era para un “regalo de bodas”.



Heal Royal World: en la boda de Beatrice y Eduardo Mozzi en 2020, aparentemente había algunas cosas obsoletas en segundo plano, aquí en la foto con la reina Isabel y el príncipe Felipe (99)Foto: AP/Benjamin Wheeler



Según la acusación, el pago expiró el 15 de noviembre de 2019 desde la cuenta de Isbilen directamente al Príncipe Andrew. Tras una solicitud del abogado de Esplin, el príncipe devolvió el monto total.

Eso no fue todo. Porque también se dijo que Andrew recibió otro pago de 422.000 euros de la firma turca de lavado de dinero Alphabet Capital.

Se dice que la ex esposa Sarah Ferguson recibió 277.000 euros de la misma empresa. Sin embargo, aún no ha devuelto el dinero. Su justificación: esa era su tarifa legítima como embajadora de marca de una empresa de consultoría llamada Pegasus Group, una empresa de energía solar de EE. UU. Sin embargo, ella no proporcionó ninguna evidencia de esto.

Todavía no hay evidencia de que Andrew, sus hijas o su ex esposa Sarah se hayan equivocado. Un portavoz de Ferguson dijo: “La duquesa no ha estado al tanto de las acusaciones hechas desde entonces contra el señor Turk. Está claro que está preocupada por las acusaciones”.

¿Por qué el número entero de dinero?

Aparentemente, Salman Turk se aprovechó de la terrible experiencia de Nebahat Aspelin. Porque se dice que el presunto estafador se transfirió millones extranjeros a sí mismo a través de empresas extraterritoriales. Usó el dinero para crear su propio banco llamado Heyman AI.

Isbilen afirma que sus activos han sido utilizados “sin mi conocimiento o consentimiento”.

► Rotonda: Anunció salir con su empresario en los eventos del Príncipe Andrés. Se dice que ganó un premio para su empresa en un evento empresarial dirigido por el príncipe Andrew llamado “Pitch at the Palace”.

Al-Turk también asistió a un evento benéfico organizado por el Príncipe Andrew en el Palacio de St James “para promover su negocio bancario británico”.

¿Y qué dice el turco en su defensa? Reclamaciones: Isbilen se ofreció como voluntario para apoyar a su empresa Heyman AI y le ofreció un préstamo de 4,83 millones de euros al 0 por ciento de interés. Aunque todavía quería convencerla de que aceptara el interés.

Por cierto: La empresa ha sido disuelta. Todo el dinero se ha ido…

¿Y por qué fue el dinero que (Turk) envió a Andrew y sus compañeros? Aparentemente, Esplin, Turk y Kaitoni pensaron que Andrew podría usar su influencia con su madre, la reina Isabel, para obtener el pasaporte británico.

Pero puede que no haya llegado tan lejos…