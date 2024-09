¿Las profundidades son demasiado difíciles? Obtenga el útil WeakAura ahora

autor:



Hoy os traemos una DébilAura importante para las profundidades de World of Warcraft: The War Inside.

Quizás una de las características más interesantes de la nueva expansión de World of Warcraft, The War Within, son las profundidades. Está diseñado para jugadores individuales o grupos de hasta cinco usuarios, pero Blizzard actualmente está experimentando algunas dificultades de equilibrio. Tanto Enemies of the Depths como su leal compañero Brann Bronzebeard se actualizan casi a diario con una nueva revisión.

Antes de la revisión actual, el desempeño de Bran estaba ligado a su propia clase, lo que hacía que el enano fuera completamente inútil para algunos jugadores y casi imparable para otros. En cualquier caso, Bran siempre estará a tu lado en el fondo, por lo que será importante sacarle el máximo partido a él y a sus habilidades.

Esta tecnología WeakAura hace que Bran sea aún más útil en las profundidades

Entre otras cosas, Brann puede detener los hechizos enemigos, lo cual es muy útil con los numerosos lanzadores de las Profundidades. La provincia de Bran tiene su propio período de recuperación y, si es posible, obviamente no querrás usar tu propia provincia al mismo tiempo que la provincia de Bran. Sin embargo, saber cuándo Brann’s Interrupt está listo para usarse requiere WeakAura.

Ahora hay muchos de ellos en Wago.io, por ejemplo uno Barra de progreso O uno Versión de textoAmbos fueron creados por el usuario iMGoLD. Puedes copiar fácilmente WeakAura a Wago y luego importarlo a tu complemento WeakAuras en el juego. Ahora tienes un rastreador de interrupciones que ahorra recursos para tu compañero en las profundidades.

Alternativamente, también puedes usar el complemento OmniCD y activar su barra de interrupción detallada. Esto también muestra la mascota del condado de Bran. Entonces, si ya estás usando OmniCD para rastrear los tiempos de reutilización en mazmorras básicas, no tendrás que comprar otro WeakAura.