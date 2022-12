Laura Karasik: ‘A veces odiaba mi cuerpo’

¿Qué pasó? laura krasik (40) Brilla en su rostro. “Nada”, dice ella, “al menos nada trascendental”. Sin embargo, su mundo ha cambiado. O más bien, su visión de lo mismo.

“Siento que he tenido una gran racha durante varios meses. Estoy teniendo el mes más feliz en años”. El presentador no solo tiene éxito profesional. Acabo de recibir “The NDR Quizshow” de Jorg Bilawa (57) Es la primera mujer en administrar la prueba más antigua de Alemania. Su nuevo libro también estará listo pronto” y de todos modos he oído hablar de él últimamente. Marín Kroiman durante carol quebeques Incluso Torsten Stratter Conocí a grandes personas. Personas a las que admiro”.

Las cosas van muy bien en privado. “Amo a mis hijos increíblemente. Solo tengo que mirarlos y besarme felizmente. Al igual que mi dulce y confiado esposo. Ni siquiera sé por qué estaba tan molesta en el pasado”. […] Su enfermedad fue y sigue siendo la más formativa. “Cuando me enteré a los 12 años que tenía diabetes tipo 1, no quería admitirlo. Perdí mucha luminosidad”, recuerda. “Estaba tan enojado. A veces odiaba mi cuerpo. ¿Qué me pasa? ¿Por qué tengo que hacer ejercicio dos veces? ¿Por qué no puedo comer como los demás, tengo que inyectarme? Todos los días existe este valor, me muestra que algo anda mal conmigo”.