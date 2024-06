¿Lavar a 30 o 60 grados? Un experto en higiene advierte sobre las bacterias

24vita tutor Vida y vida diaria

Los hábitos de lavado de muchas personas incluyen no clasificar la ropa y lavarla a una temperatura de 30 grados. Sin embargo, según los investigadores, esta no es una práctica inteligente.

Los detergentes ecológicos y el lavado a 30°C son buenos para el medio ambiente. Su bolsillo también se beneficia porque de esta manera se ahorra electricidad. Pero este procedimiento también puede tener efectos negativos para la salud. Existe la posibilidad de que se acumulen varios microorganismos, incluidas bacterias, en el tambor. Un ejemplo de esto son las bacterias. Estafilococo aureusque puede causar infecciones de la piel y ruidos fuertes. MSD ManoaTambién puede causar neumonía, infecciones de las válvulas cardíacas y de los huesos.

Las bacterias pueden sobrevivir al lavado a 30 grados

el Süddeutsche Zeitung (SZ) Los informes indican que las bacterias peligrosas también pueden propagarse en las lavadoras. el Talla Cita el trabajo de Martin Exner, ex director del Instituto de Higiene y Salud Pública y director general del Centro de Ciencias de las Infecciones y Protección contra Infecciones de la Universidad de Bonn. Exner descubrió que un ciclo de lavado a 30 grados con un detergente suave evitaba el planchado de la ropa. Estafilococo aureus En la lavadora. A una temperatura de lavado de 60 grados, la propagación de microorganismos en la lavadora era mucho menos probable.

“Hacemos todo lo posible para garantizar que los microorganismos de la ropa prosperen”, dice Hans-Kurt Flemming, experto en biopelículas de la Universidad de Duisburg, sobre hábitos de lavado ecológicos y económicos. Talla mencionado.

Incluso la ropa recién lavada puede contener grandes cantidades de microorganismos como bacterias y hongos debido al ciclo de lavado a baja temperatura. Según medios especializados Práctica de laboratorio Por lo general, no son perjudiciales para las personas sanas, pero la transmisión de enfermedades infecciosas a través de una lavadora con “hilador de bacterias” es teóricamente posible. Un olor a humedad proveniente de la ropa recién lavada podría indicar que hay demasiados microbios en el tambor.

Lávelo a 60 grados y use un detergente fuerte contra los gérmenes dañinos.

Para conseguir una ropa perfectamente limpia no es necesario utilizar productos de limpieza químicos. Ministerio de Alimentación, Agricultura y Silvicultura del Estado de Baviera (com.) Incluso se recomienda no utilizar lavados higiénicos antisépticos. Se trata de productos biocidas que matan insectos, virus y bacterias. Según el profesor Benjamin Eilts, de la Cátedra de Limpieza e Higiene Aplicadas de la Universidad de Albastadt Sigmaringen, los lavavajillas higiénicos no sirven para nada en una lavadora. Dijo que ninguno de los productos que él y sus estudiantes probaron tuvo ningún efecto. com.. En cambio, Elets recomienda realizar tantos enjuagues como sea posible para eliminar mecánicamente los organismos nocivos.

El sol también puede matar los gérmenes. Para hacer esto, simplemente cuelgue la ropa afuera después del lavado y expóngala al calor y a los rayos ultravioleta. Thomas Hauer del Centro de Asesoramiento sobre Higiene de Friburgo proporciona información Periódico del sur de Alemania En consecuencia, lavar a 60 grados. Detergentes de uso intensivo (enlace promocional) Es suficiente para eliminar la mayoría de bacterias y hongos del dispositivo. Según Hauer, quien limpia su lavadora de vez en cuando no tiene nada de qué preocuparse.

Este artículo sólo contiene información general sobre el tema de salud en cuestión y por lo tanto no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico. Nuestro equipo editorial no puede responder preguntas individuales sobre condiciones médicas.