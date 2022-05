¿Le roban el Aston Martin a Red Bull?

Así que no hay castigo para el conductor de Williams y, por supuesto, nos pondremos en contacto con usted mañana emitiendo un nuevo material en barra. Las siguientes son las citas más importantes para el sábado:

En cualquier caso, no ha renunciado al sueño de ganar en casa.

Entonces parece que los cambios que realizaron en FT2 no funcionaron. Queremos corregirlo para mañana. El español dijo: “Estoy seguro de que encontraremos un lugar más cómodo”.

“La clasificación de Julatna no pinta tan mal”, dice así el más rápido de la jornada. Sin embargo, al mismo tiempo, todavía tenemos que trabajar “en la velocidad de la carrera y la gestión de los neumáticos”, según el diario de Mónaco.

No lo olvides: Kevin Schoren y Christian Nimmervall estarán en contacto directo en poco más de 30 minutos En el canal de YouTube Formel1.de Con gran análisis el viernes en Barcelona. Por supuesto, el énfasis está en el “Green Red Bull”. Están previstos los siguientes temas:

“Probamos algunas configuraciones diferentes en ambas sesiones”, dijo, y reconoció que “claramente no estamos donde queremos estar en las líneas de tiempo”. Pero los diez primeros estarán allí mañana. veamos.

Con un P8 y P13 en el calendario combinado, las cosas no fueron tan mal para Aston Martin hoy. Veamos si la Q3 es posible para ambos pilotos mañana.

“Las condiciones tampoco ayudan”, se encoge de hombros y explica: “No va a ser una carrera fácil para nadie. Al coche nunca le han gustado estas altas temperaturas”. Al menos no estás “muy lejos” del top ten.

P11 y P15 en las líneas de tiempo combinadas de Gasly y Tsunoda. “Hoy no fue nuestro mejor viernes. Ha sido muy difícil. Parece que no podemos llevar el coche a donde queremos”, dice el francés.

“Todavía no somos los más rápidos”, explicó. Pero estás en el camino correcto. Era la primera vez que Mercedes casi no saltaba el estrecho.

“Pero al menos no estamos tan lejos como solíamos estar”, dijo Wolf.

18:53

Bottas lo confirma: Pudo haber sido un fallo de motor

“Podía ver y oler humo”, dijo después de su falla en el FT2, y agregó: “Antes de eso, escuché un ruido que no sonaba muy bien. Todavía no recuperamos el auto, así que no sabemos .”

Pero asume que algo se rompió en el motor. Después de todo: “Estoy seguro de que podemos resistir”, dice con optimismo. Porque el auto se veía “muy bien” hoy.

“Al menos Zhou tuvo algunas carreras largas. Creo que aún podemos tener un buen fin de semana”, dijo Bottas, quien anteriormente terminó el FT1 en P17. Pero solo recopiló los datos y no especificó un tiempo rápido.