Lenny Klum: Detrás de escena en Dolce & Gabbana, las almohadas volaron

Noticias de celebridades del día en la cinta GALA: Lenny Klum comparte un momento estridente con mamá Heidi +++ Barbara Meyer brinda una actualización del embarazo con una foto de un nuevo bulto +++ Miriam Neuther está “en las montañas” con sus bebés .

Novedades de los famosos del día en el bar GALA:



12 julio 2022



A pesar de su increíble carrera: Lenny Klum sigue siendo un bebé con Mama Heidi



Lenny Klum, 18, ¡Despega! La hija de la “próxima supermodelo alemana” Heidi Klum, de 49 años, pudo desfilar por segunda vez en la pasarela de Dolce & Gabbana. Durante la presentación de Alta Moda en Sicilia, el recién llegado mostró que se ha desarrollado rápidamente en el último año. Su camino parecía mucho más seguro que su última aparición para la marca de moda italiana en Venecia en 2021. La adolescente ha crecido y tiene una confianza increíble. Pero lejos del gran espectáculo, demostró que aún es una niña.

En su historia de Instagram, Lenny publicó una foto divertida detrás del escenario unos días después de que la contrataran como modelo sexy. Quizás el ambiente oriental estaba destinado a atraer a los expositores y VIP del espectáculo para que se relajaran. Pero cuando las chicas de Klum salen juntas, no hay nada que las detenga: incluso una chica ambiciosa no puede rechazar una ruidosa pelea de almohadas con mamá Heidi en un elegante vestido de noche. Una instantánea que fácilmente podría pasar como la próxima campaña de D&G.

© instagram.com/leniklum

Barbara Meyer disfruta al máximo de su segundo embarazo



Barbara Meyer, de 35 años, reveló en Instagram en mayo de este año que ella y su esposo Clemence Holman, de 46 años, estaban esperando su segundo hijo. Al igual que con el anuncio del primer hijo, la pareja apareció como Dúo cinematográfico con refuerzo de oso de peluche. En el otoño, Marie-Therese, los hermanos de 2, verán la luz del día. Barbara Meyer ya sabe el sexo del bebé, pero se lo guarda para sí misma, reveló a GALA. La ex ganadora de GNTM subió una foto de embarazo actual en Instagram, que muestra claramente su estómago.

En su última publicación, la joven de 35 años reveló a sus fanáticos que puede disfrutar plenamente de su nuevo embarazo porque “casi nunca se hace sentir”. Ella revela: “Afortunadamente, tampoco recibí ninguna queja esta vez”. La futura madre de dos niños ya había revelado en una entrevista que no sufre de cansancio, náuseas o dolor de espalda. Resumí la palabra “estoy bien”. ¡Puedes verlo en la alegre mujer embarazada!

11 julio 2022



Myriam Neurether “Afuera en las montañas” con sus hijos



En el El primer día de la cumbre del G7 48 A finales de junio, la ex estrella del biatlón Miriam Neurether, de 32 años, se encargó de la Marcha Nórdica con las Primeras Damas. También presente: Baby Lotta, a quien cuidaron Emmanuel Macron, de 44 años, y su esposa Brigitte, de 69, al margen de una reunión estatal en los Alpes bávaros. En su última foto de Instagram, la ex atleta de alto nivel muestra no solo su conexión con la naturaleza y su ciudad natal de Garmisch-Partenkirchen, sino también su gran amor por la familia, que encanta a sus 147.000 seguidores.

Miriam Neurether mira a lo lejos con su hija Matilda, de 4 años. El equipo de madre e hija usa lindos atuendos para caminar en tonos de rosa y azul mientras recorren la naturaleza. Por supuesto, Baby Lotta, que nació en abril de este año, no debería perderse su viaje de montañismo. Son Leo, de 2 años, no formaba parte de la fiesta. ¿Tal vez tuvo un hermoso día de padre e hijo con papá Felix Neuwerther, de 38 años?

Los fanáticos de Miriam todavía están en la luna debido a la rara foto familiar y están repartiendo diligentemente corazones rojos en la columna de comentarios, y sobre todo, la corredora de larga distancia Sabrina “Mocki” Mockenhaupt-Gregor, de 41 años.

Noticias de celebridades la semana pasada



¿Te perdiste las noticias de los famosos? ¡Entonces de esta manera a las noticias de celebridades la semana pasada!

Fuente utilizada: instagram.com, Bunte

jse/cba/ama

caro