Let’s Dance 2022: nominados a Lambie de Michelle a Sarah Mangion … – TV

¡Las paletas ya están listas!

A partir del 18 de febrero, celebridades y profesionales saldrán a la pista de baile en “Let’s Dance” en RTL. Ya se han anunciado los siete primeros nominados. También hay: una nueva mamá y un toro Cheyenne Savannah (21).

Al hacerlo, sigue los pasos de su hermano Jimmy Blue Ochsenknecht (30), quien participó en “Let’s Dance” en 2018 pero tuvo que dejar de fumar antes de tiempo debido a una lesión en el pie. ¿Puede Cheyenne salvar el honor del Bull Ranch?



¡Definitivamente, ningún dedo apestoso! Sin embargo, una declaración clara de Cheyenne, a quien no le importa la opinión de los demás y anunció su asociación con este gesto provocador.Foto: ddp socialmediaservice



Ella le dijo a RTL: “Tengo buen sentido y también soy músico, y también tuve cinco años de lecciones de ballet, tal vez eso me dé una ventaja”. Su mayor preocupación es que tiene que memorizar varias coreografías. Sin embargo, no le teme al jurado Joachim Lampe (57) “Let’s Dance”, al menos todavía no …

Estas celebridades pronto también estarán flotando en la Tierra

Michelle

La estrella del pop Michelle tiene que ser el concurso más grande del Let’s Dance más famoso. Es una profesional del teatro y tiene experiencia en el mundo del espectáculo. Con eso, tiene respeto y promesas: quiere ir más allá de sus límites. No hay duda al respecto: definitivamente puedes esperar un gran espectáculo de Michele, incluso sin voz …



La cantante pop MichelleFoto: Picture Alliance / Geisler-Fotop



Timur Ulker

La querida de GZSZ se siente cómoda frente a la cámara, y también quiere probarlo mientras baila. La razón principal de esto es su madre, ¡porque es una gran fan de “Let’s Dance”! Timur: “Durante varias temporadas, no pasó un año sin que mi madre me preguntara cuándo finalmente participaría”. Su objetivo: no solo dar un gran espectáculo, ¡sino llevarme el trofeo a casa!



GZSZ-Star Timur ÜlkerFoto: Stefan Walucha



Caroline Busbach

La otra candidata es Caroline Busbach (32), hija mayor del veterano de la CDU Wolfgang Busbach (69). Es asesora política a tiempo completo del grupo Unión Demócrata Cristiana en Wiesbaden. Bosbach también tiene experiencia en televisión, habiendo aparecido en los programas “Grill den Henssler”, “Hot oder Schrott” y “7 Töchter”.



Consultora CDU Caroline BusbachFoto: Imago Images / Lumma Foto



Matthias Meister

Otro participante del espectáculo de danza es el atleta Matthias Meester (35). El atleta profesional de baja estatura (1,42 m) ganó la medalla de plata en lanzamiento de peso en los Juegos Paralímpicos de 2008 y fue campeón mundial en varias ocasiones en lanzamiento de jabalina. Ahora también quiere aterrizar encima de Let’s Dance.



Atleta Mathias MeesterFoto: DENIS IGNATOV



Sarah Mangyun

La actriz y presentadora Sara Mangionni (31 “Hertz uber Kopf”) también quiere enorgullecer a sus padres, quienes también son fanáticos del programa “Let’s Dance”. Ella no se llama a sí misma un ratón de baile. Pero lo que no lo es, todavía puede convertirse en …



Teniente coronel Sarah MangyunFoto: imago fotos / foto futurista



Hardy Krueger Jr

El actor Hardy Krueger Jr. (53) también forma parte de la fiesta. Según sus propias declaraciones, el actor no necesariamente ingresa a la carrera como favorito. Incluso su esposa no cree que sea un buen bailarín. Este es un incentivo adicional para los grandes amantes de la música. Quiere demostrarle a su esposa que puede aprender el sentido del ritmo.