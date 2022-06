Let’s Go Hunting: Way of the Hunter se lanzará en agosto de 2022

La temporada de caza comienza temprano este año: Way of the Hunter se lanzará el 16 de agosto de 2022 para PC, PlayStation®5 y Xbox Series S/X™. Prepárese para grandes expediciones de caza en dos grandes áreas del mundo abierto, pero no tenga miedo de las largas caminatas: Way of the Hunter ofrece un cómodo vehículo todo terreno para acelerar el paisaje. Pero cuidado, el ruido del motor ahuyentará a los animales de los alrededores, por lo que lo mejor es caminar los últimos kilómetros.

Los pedidos anticipados digitales de Way of the Hunter ya están disponibles, con una opción de dos versiones. La edición estándar se ofrece por un MSRP de 39,99 € en PC y consolas. Los pedidos anticipados recibirán un “Paquete Hunter” que contiene tres artículos cosméticos en el juego: el arma grabada, un trabajo de pintura especial para el automóvil y una figura de un animal de madera.

La edición Elite también se puede reservar ahora y se ofrece por un precio minorista sugerido de 54,99 €. Además del juego base, este lanzamiento también incluye el Pase de temporada de Way of the Hunter, que traerá dos nuevas regiones al juego y, por lo tanto, expandirá enormemente el mundo de Way of the Hunter cuando las regiones se publiquen algún tiempo después del lanzamiento del juego. . Fisherman’s Road está disponible. Cualquiera que tome una decisión rápida puede obtener un descuento: los pedidos anticipados antes del 16 de agosto de 2022 reciben un 10% de descuento.