Lewandowski quería ampliar su contrato con el Bayern de Múnich en otoño de 2021

El Bayern de Múnich está tardando mucho en ampliar el contrato de Robert Lewandowski. Si bien los mejores artistas como Joshua Kimmich, Leon Goretzka y Kingsley Coman han hecho compromisos a largo plazo mientras tanto, las conversaciones con el magnate ni siquiera se han acelerado. Según los informes de los medios actuales, Lewandowski quería forzar una extensión con los campeones récord en el otoño de 2021, pero los funcionarios no reaccionaron en ese momento.

Numerosos rumores y especulaciones sobre el futuro deportivo de Lewandowski circulan no solo en Alemania y España, sino también en su Polonia natal, la gente está emocionada por celebrar el próximo partido de póquer con el FC Bayern. A principios de semana circulaba en Polonia la noticia de que el goleador dejaría Múnich en verano y ya había acordado fichar por el FC Barcelona. Tanto el Bayern como el Barcelona ahora han calificado los informes como “tonterías”.

El Bayern gana tiempo y busca sucesor a Lewandowski

El periodista polaco Piotr Kosminski de “WP SportoweFakty” también negó los informes de prensa de sus colegas. Kosminsky es considerado un conocedor de Lewandowski y ahora es Revelan nuevos detalles sobre la situación actual del jugador de FIFA de 33 años.

Según Kosminski, Lewandowski estaba entusiasmado con la idea de extender su contrato con el Bayern de Múnich en el otoño de 2021. En ese momento, se dijo que le había dado a su agente, Beni Zahavi, una señal para plantear el problema al club. Sin embargo, los responsables de Säbener Straße no reaccionaron.

También es interesante: según información de Kosminsky, el comportamiento vacilante de Oliver Kahn and Co. no es casual. En consecuencia, el Bayern ha estado buscando al sucesor de Lewandowski durante algún tiempo. Munich todavía está abierto a una extensión, pero solo hasta 2024. Esto les daría otros 12 meses para encontrar un nuevo delantero. Al mismo tiempo, los líderes del Bayern de Múnich se niegan a vender el próximo verano y esperan mayores oportunidades para extender el trato.