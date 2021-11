Liberación en Argentina: mujeres masacradas como vanguardia

Estado: 08.08.2021 10:23 am

En Argentina, hay más mujeres involucradas en la construcción. La crisis de la Corona intensifica esta tendencia general hacia una mayor igualdad en Río de la Plata.

Por Matthias Ebert, ARD Studio Rio de Janeiro

Valeria Salcuero apuñala la bolsa de cemento con una pieza triangular. Entonces, el hombre de 32 años encontró fácilmente la proporción correcta para la mezcla de motores. Después de un rato, golpeó el gris húmedo en la pared de ladrillo rojo detrás de ella. En una semana, Valeria quiere terminar de enyesar. Entonces su hija tiene que ir a la nueva guardería.







Hizo una virtud por necesidad

Ningún trabajador de la construcción profesional estuvo involucrado en la extensión, pero fue Valeria quien se encargó de todo en medio de la crisis de Corona. Como muchas mujeres en Argentina, ha estado criando sola a sus dos hijos durante muchos años. En cuanto a Valeria, siempre ha estado asociada a sanciones financieras debido a la prolongada crisis económica y la inflación en Río de la Plata. Las preocupaciones financieras solo aumentaron durante las epidemias porque a Valeria se le permitió usar su profesión solo de manera limitada como peluquera.

Cuando su hija mayor necesitó su propia guardería, Valeria se enfrentó a un problema. “Necesitaba una habitación adicional en mi casa, pero no podía pagar un albañil profesional”. Entonces ella misma tomó el taladro, puso nuevas paredes, hizo tablas de madera en el techo y sintió que el clavo golpeaba el techo. No fue fácil de ninguna manera, pero poco a poco Valeria aprendió lo que era importante: la mezcla adecuada para el mortero, las herramientas adecuadas y la mejor cantidad de ladrillos, para que el argentino no se calentara demasiado en el invierno.

Para Valeria, el grupo ha sido durante mucho tiempo un pasatiempo; Una actividad tradicionalmente reservada a los hombres en Argentina. “Sí, hoy en día es un negocio de hombres, pero desde muy temprano las mujeres también construían casas mientras los hombres trabajaban al aire libre o en el campo”, explica Valeria.

Valeria Salguero creó una virtud por necesidad y aprendió a construir muros. En Facebook, está en la red con personas de ideas afines en toda Argentina. Foto: Verina von Schonfeld

Argentina está creciendo gradualmente

La captura de un dominio masculino en Argentina no es un caso aislado. Los movimientos de mujeres en América del Sur se han intensificado en los últimos años y están exigiendo más derechos. En 2018 y 2019, cientos de miles de mujeres argentinas se manifestaron con éxito por el derecho al aborto. En diciembre de 2020, el Senado decidió poner fin a la estricta prohibición del aborto.

Cuando se trata del derecho social argentino es la vanguardia: la lucha contra la violencia contra la mujer o los derechos de las personas LGBT. Ahora es posible ingresar un género no binario con una “X” en la tarjeta de identificación. Además, en junio, la Cámara de Representantes de Argentina inició una transición legal al servicio público con una abrumadora mayoría.

“Los muros son una profesión de mujeres”

Después de que Valeria Salguero descubrió sus habilidades artesanales, causó revuelo en todo el país. Porque fundó el grupo de Facebook “Walls Women’s Affairs” y estaba en la red con personas de ideas afines en todo el país. En él se ayudan intercambiando consejos para construir una casa. En un período muy corto de tiempo, el grupo creció a 13.000 miembros, el 92 por ciento de los cuales eran mujeres. “La mayoría de las personas en el grupo son padres solteros como yo y han vivido vidas duras detrás de ellos. Hablamos mucho sobre esto. Me pregunto cuántas mujeres están ayudando con la expansión ahora”.

Uno de los compañeros de campaña fue Andrea Figueroa. Hoy en día obtiene todos sus ingresos trabajando en obras de construcción. Esto se debe a que el gobierno de Buenos Aires involucra a las mujeres en la construcción de viviendas comunitarias de última generación, con el mismo salario que sus contrapartes masculinas. “Cuando llegamos a casa, los niños están esperando allí, cenando, planchando, lavando, etc.”, explica Andrea. “Por eso necesitamos derechos como los hombres en casa. Por la noche tenemos que decir:” ¡Hombre, estoy fuera de construcción, estoy cansado! ”

Valeria está orgullosa del éxito de su movimiento de trabajadores de la construcción. Ella ya tiene en mente su próximo objetivo: “Espero que algún día encontremos un grupo de mujeres basado en la unidad, en el que ayudemos a las mujeres mayores que ya no pueden hacer eso a construir sus casas”. El lema de Valeria Salcuro es cierto: “Las mujeres también pueden hacerlo”.