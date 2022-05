Lily Paul Roncali: La joven pregunta en el jardín de TV fue ‘inapropiada’

Cuando Lili Paul-Roncalli respondió las preguntas de Andrea Kiewel en el parque de televisión ZDF el domingo, no le gustó particularmente una pregunta, porque Kiewel preguntó sobre los planes juveniles de Roncalli.

En una entrevista, reveló por qué la modelo estaba molesta por la pregunta.

El pasado domingo (15 de mayo) su Lily Paul Roncale Causé un gran revuelo cuando obtuve la respuesta. Se negó a responder una pregunta provocativa de Andrea Kewell. Parece que el presentador se interesó especialmente por la vida privada de la artista, que también trabaja como modelo, y preguntó, entre otras cosas, si Roncali había sido captado.

causar una gran conmoción kevil Con la joven de 24 años, especialmente cuando le pregunté sobre sus planes de descendencia. Contraataque de Roncali: “Una mujer ya no hará esas preguntas en 2022”. En Internet, algunos usuarios se emocionaron con la pregunta luego del show y también fue baneada para la artista, pues ahora está en uno. Entrevista con “gala.de” traición.

Roncali: ‘Pregunta increíblemente especial’

En contexto, eso no encajaba bien con Roncali. Sentí que “es una pregunta increíblemente privada que no debería hacerse en público o con alguien con quien no tienes una relación”.

Pero no estaba enojada con la presentadora de televisión Andrea Kewell. Para ella, el tema fue retomado. Nunca hay una guerra. “Si no quiero responder a algo, tengo derecho a no hacerlo”, afirma.

“Tal vez esto despierte a algunas personas”.

Roncali incluso entiende el interés en la pregunta, “pero las mujeres suelen elegir la imagen desfavorable y luego especulan sobre si están embarazadas o no”, dijo en una entrevista. De hecho, se suele decir que las mujeres famosas quedan embarazadas con el más mínimo cambio en su barriguita.

El artista no esperaba que la reacción de Roncalli a la pregunta de Kevil causara tales olas. Sin embargo, espera: “Tal vez esto despierte a algunas personas más y brinde más comprensión sobre el tema”.

