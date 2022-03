Limpieza de primavera: cómo nos hace felices deshacernos de los gérmenes: una guía

Los armarios y cómodas están llenos de ropa que nunca se ha usado. Los sótanos y los garajes están llenos de cosas en desuso que hemos almacenado durante años.

La primavera es el momento de deshacerse de las cosas que rara vez usamos o usamos. Puede hacernos felices, dice Anke Brecht, psicóloga y autora (“¿Quién soy yo realmente?”).

¿Cómo te hace feliz organizarte?

La limpieza por sí sola no hace feliz a la mayoría de las personas. Pero la verdad, cuando esto se hace, es, según usted, Brecht. “Una habitación ordenada, cosas que encontrar, todos disfrutamos de eso”, dice el experto. Porque: “Cuando terminamos de ordenar, las estanterías se clasifican de nuevo, el cenicero se guarda y la sala de estar está radiante para nosotros, y nuestro cerebro libera dopamina. Este neurotransmisor nos enorgullece y nos da una sensación de logro.”

Al mismo tiempo, el material del Mensajero lo cuida. dopamina Para reiterar lo que nos enorgullece ahora. Desempeña un papel central en la motivación. ¡Y deshacerse de él tiene los mismos efectos positivos! Cualquiera que logró deshacerse de lo redundante tira el viejo lastre y crea espacio para lo nuevo. En el Limpieza Y se activan los sistemas de recompensa y motivación, que también se encuentran en los deportes competitivos.

Y: “Las cosas que están presentes pero que no necesitamos no solo ocupan espacio, sino que también ocupan atención. Muchas veces esta no es una atención consciente, funciona inconscientemente. El psicólogo explica: una persona que tiene que buscar sus cosas en un el vestuario completamente abarrotado no puede estar aquí y ahora a pleno rendimiento”.

¿Cuándo existe la compulsión de limpiar?

La buena noticia: “Si limpia de manera higiénica, es decir, con el objetivo de que todo sea fácil de encontrar y el apartamento sea fácil de entrar y vivir, no corre el riesgo de desarrollar un compromiso con la limpieza o el mantenimiento de las cosas”. ordenado”, dice Brecht. Las personas que no soportan absolutamente nada cuando algo no está en su lugar, o cuando los primeros granos de polvo están en el estante, corren este riesgo.

“Incluso aquellos que notan que la limpieza es demasiado frecuente y que limpian el inodoro varias veces al día, deben buscar el consejo de un psicólogo. Pero si solo quieres ser organizado y el número 5 a veces se puede dejar derecho, lo estás haciendo todo bien.”

Donaciones hechas a “Helper’s High”

Abandonar lo que ya no es necesario libera el alma. “Y, sobre todo, alguien está feliz con eso, por ejemplo, ropa de bebé que es demasiado pequeña para sus hijos”, dice Anke Precht. Guardarlos para los nietos no tiene sentido, a excepción de uno o dos recuerdos especiales.

“Las donaciones también tienen que ver con dar corazones. El dinero que sobra o las cosas que ya no necesitamos, se las damos a quien lo necesite. La gente que da mucho es más feliz. Porque la felicidad se contagia, y nada alegra más el día que saber que Hiciste feliz a alguien”.

Los estudios ya han demostrado que las donaciones hacen felices a las personas. La generosidad activa ciertas neuronas en el cerebro llamadas A. “Asistente de secundaria” Monumentos. El resultado: se liberan endorfinas en la región del cerebro que también es estimulada por el consumo de chocolate, entre otras cosas.