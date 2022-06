Live in the Ticker: Angelique Kerber vs. Anastasia Gasanova – Comienzo del WTA Tour Championships en Bad Homburg

Angelique Kerber abre el torneo de la WTA en Bad Homburg contra la rusa Anastasia Jasanova, de 23 años. El juego programado para el lunes por la noche fue cancelado debido al césped resbaladizo en la cancha central cuando Keeler estaba 4-2 en el primer set. ser cortado

Los dos jugadores jugarán el Juego Dos en la Cancha Central el martes, por lo que no comenzará antes de la 1:00 p. m.

Para el tres veces ganador de Grand Slam, es el primer encuentro con el No. 140 en el ranking mundial. El jugador de 34 años ingresó al torneo como el campeón defensor. El año pasado tuvo en la final Ganó 6:3, 6:2 contra Katerina Senyakova

21:10 – Jasanova – Kerber 2:4 – demolido en Bad Homburg

¡El juego ha sido cancelado! El árbitro Bache pisa el césped y comprueba por sí mismo lo mojada que está la cancha. Kerber está de acuerdo con su oponente en que es muy resbaladiza. Tras una breve deliberación, el árbitro finalmente decidió abandonar el partido. Por lo tanto, el partido inaugural continuará el martes.

21:09 – Jasanova – Kerber 2: 4

Sin embargo, el descanso realmente no le da seguridad a Kerber. Después de una victoria aplastante de Jasanova y una falta involuntaria de los alemanes, el joven de 23 años tiene una oportunidad instantánea de repetir la entrada (30:40), que Kerber puede bloquear con un golpe de derecha. Poco después, el balón de Jasanova volvió a romperse, esta vez Kerber paró con un cabezazo. En la fase decisiva, el jugador de 34 años envía un servicio muy centrado y confirma el quiebre con mucho esfuerzo. Por otro lado, Gasanova se quejó repetidamente al árbitro principal, Pierre Bache, de que el césped estaba demasiado resbaladizo. El ruso se había quejado previamente de que estaba demasiado oscuro.

21:00 – Jasanova – Kerber 2: 3

Jasanova falla notablemente con su propio servicio: la clasificatoria comete tres dobles faltas (!) y le da a Kerber la siguiente oportunidad de quiebre, que la tres veces ganadora de Grand Slam aprovecha gracias a un error involuntario de Jasanova: 3: 2 para el campeón defensor.

20:56 – Jasanova – Kerber 2: 2

Ahora es Kerber quien se lució por primera vez con su servicio: Jasanova ha estado bastante tranquila hasta ahora y ha debutado después de un poderoso golpe de derecha. Pero esta vez, es Kerber quien mantiene la calma, entrega con confianza y finalmente iguala 2:2: todo está en línea.

20:49 – Jasanova – Kerber 2:1

Después de pequeñas dificultades iniciales, la jugadora de Kiel finalmente se metió en el partido y, después de una impresionante derecha, puso la racha a 30:15 con el servicio de Jasanova. Luego, la rusa se vuelve un poco salvaje con sus golpes, lo que le da a Kerber las dos primeras oportunidades de quiebre (15:40). Sin embargo, la joven de 23 años ahora puede contar con su servicio, luego golpea un transportador y tira su cabeza fuera de la soga por el momento.

Sin embargo, Kerber se queda en el gatillo, lo que obliga a Gasanova a cometer errores e inmediatamente tiene la oportunidad del próximo descanso. Sin embargo, en los momentos cruciales, el jugador exterior vuelve a mantener la calma y, con un poco de retraso, todavía gobierna la ventaja de 2-1.

20:43 – Jasanova – Kerber 1-1

El máximo favorito alemán también tiene un comienzo sólido en su primer partido de servicio y está acelerando 40-0. Jasanova se defendió con una buena victoria en la remontada, pero Kerber luego aseguró su primera victoria en el partido con un ganador que valió la pena ver.

20:39 – Jasanova – Kerber 1-0

Gran comienzo de Gazanova: el jugador de 23 años comienza el partido con un cabezazo y continúa jugando con mucha concentración. El número 140 del ranking mundial por su juego de servicio llega a cero.

INFORMACIÓN – Gasanova – Kerber

Con las lluvias interrumpidas temporalmente, Gasanova y Kerber ahora tienen que trabajar un turno tarde. En unos instantes, el ruso abrirá el partido.

INFORMACIÓN – Gasanova – Kerber

Las dos jugadoras ingresaron al estadio principal en Bad Homburg, y la embajadora del torneo, Kerber, jugará su primer partido pronto.

