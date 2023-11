Llámame Mozart – Viernes

A sus 96 años, Myrta LeGrand puede ser la presentadora en activo de mayor edad del mundo. En su programa que se transmite en la televisión argentina desde 1968 Almorsando con Myrta Legrand (Almuerzo con Myrtle Legrand hoy La Noche de Mirta) se sentaron celebridades, artistas, científicos y jefes de estado. Entonces ella ha visto mucho. Ella todavía vio la “rara” y extraña visita del sábado pasado. Allí estaban sentados un hombre con el peinado desordenado, que tiraba los cubiertos enojado y se quejaba del gobierno, y su nueva novia, una actriz conocida por su personificación de la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Contenido multimedia integrado Pero la pareja de Le

Contenido mediático incorporado Pero lo que LeGrand encontró tan extraño fue la pareja que pronto podrían ser jefes de estado: el presidente y la primera dama. Javier Millay, que pronto cumplirá 53 años, es el favorito en las elecciones presidenciales del domingo después de ganar las primarias con su partido La Libertad Avanza en agosto. Sin embargo, están más abiertos que nunca; Por primera vez desde el fin de la dictadura militar argentina en 1983, es probable que ganen tres candidatos, y no sólo dos. Millay lidera las encuestas por delante de Sergio Massa, ministro de Economía y candidato de la coalición gobernante peronista Unión Por La Patria, y Patricia Bullrich, ministra de Defensa durante el gobierno conservador del candidato de derecha Mauricio Macri (2015-2019). coalición opositora Juntos por El Campio. Hace unos años, Miley todavía estaba interesada. Un economista, consultor de un empresario muy rico, pasó por una estación de televisión cercana con la esperanza de conseguir una entrevista después del trabajo. En un momento pudo aparecer en programas nocturnos. A menudo vestido como un superhéroe, se quejaba de la política, el gobierno y el feminismo. Hasta que decidió entrar en política en 2021 y llegó con su partido a la Cámara de Representantes en las elecciones parciales, el estratega de “Liberland” Miley construyó hábilmente su imagen de antipolítico mitad loco y mitad nerd. Su cabello no está descuidado, sino moldeado por la “mano invisible del mercado”; Hace unos meses se difundió la noticia de que Miley también era profesora de tantra entrenada; En un vídeo de hace cuatro años aparece vestido de superhéroe negro y amarillo con un tridente y se presenta como “Capitán Uncop” – abreviatura de anarcocapitalismo – “Liberland”, que significa país libre; Actualmente se está convirtiendo al judaísmo bajo la dirección de un rabino. Pero más importante es su furia contra la “casta” de políticos establecidos que se enriquecen sólo para cosechar la frustración que la constante crisis económica deja en la gente. Adam Smith, el Mozart de la economía, el destructor de los keynesianos”, afirma ser un experto mientras pide la abolición del banco central, la dolarización de la economía y el cierre de grandes sectores de los ministerios federales –especialmente los responsables de educación y asuntos sociales. La retórica de Tabula Rasa es familiar; Las comparaciones con Donald Trump y Jair Bolsonaro son innumerables. Pero Milei es un fenómeno particularmente argentino. Este libertario salvaje parece un espíritu maligno en un país donde la economía es un anatema: contra el tráfico de órganos, contra el aborto, el valor del peso se mantiene estable desde hace años y se estima que la inflación será del 140 por ciento en 2023, casi la mitad. La población vive ahora en la pobreza. Miley se beneficia del hecho de que ni el conservador Mauricio Macri ni el gobernante peronista Alberto Fernández han podido detener la crisis. Como ocurrió con la quiebra del gobierno en 2001, muchos argentinos anhelan un nuevo comienzo político. Pero ahora que comienza la era izquierdista peronista de los Kitchener, el país amenaza ahora con un futuro neoliberal radical, adornado con el retroceso social. Como cada uno tiene su propio cuerpo, Millay aboga por la aprobación del comercio de órganos y está estrictamente en contra del aborto. Además de un desastre económico, Argentina, con una legislación notablemente progresista en lo que respecta a los derechos de las mujeres y las personas trans, enfrenta una importante amenaza retrógrada. Es apropiado que Milei, que niega el cambio climático provocado por el hombre, haya traído a Victoria Villarreal a su candidata a vicepresidente, quien desde hace años dirige un proyecto “antimemoria”: el número de víctimas de la dictadura militar desde 1976. . Desde 1983 (hasta 30.000) se ha negado, prefiriendo honrar a las víctimas del terrorismo de izquierda antes de 1976. La continua negativa de Miley a servir como miembro del Parlamento no afectó su popularidad. Sin duda tiene el entusiasmo de muchos votantes jóvenes. Pero en la segunda vuelta tiene un oponente probado en la batalla: el peronista de derecha Sergio Massa. No está del todo claro si Capitán Ancap asumirá el liderazgo de Argentina.

