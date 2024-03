“Llame a Putin”: Francia publica un llamamiento secreto de ayuda en Ucrania

Página principal Política

de: Patricio Mayer

el presiona divide

Se ha hecho pública una llamada telefónica secreta entre Volodymyr Zelensky y Emmanuel Macron. El presidente ucraniano pide a su socio de París que lo haga.

PARÍS – Recientemente causó un gran revuelo en la guerra de Ucrania: Emmanuel Macron, el presidente francés y, por tanto, comandante en jefe de las fuerzas armadas francesas.

Ha aparecido un vídeo: se ve a Zelensky pidiendo ayuda el día del ataque de Putin

Esto significa que los poderes del Jefe de Estado de Francia, por ejemplo, van más allá de los de la Canciller alemana en general y, en el caso actual, de los de Olaf Scholz (Partido Socialdemócrata). Según informes constantes de los medios internacionales, últimamente ha habido muchos problemas entre Macron y Schulz.

La razón: la presión de Macron para enviar tropas terrestres de la OTAN a Ucrania en un caso extremo. Después de que Schulz rechazara claramente tal escenario, el presidente francés reiteró su idea de enviar fuerzas terrestres contra Rusia. Durante el debate sobre la Alianza de Defensa surgieron grabaciones secretas en París. Muestran a Macron hablando con Volodymyr Zelensky por teléfono el 24 de febrero de 2022.

Histórica llamada telefónica entre Volodymyr Zelensky y Emmanuel Macron

Como recordatorio, ese fue el día en que Rusia, bajo el gobierno del Kremlin Vladimir Putin, comenzó su traicionero ataque contra su vecino occidental. Esto se aplica a toda Ucrania después de que las fuerzas rusas anexaron Crimea por primera vez en violación del derecho internacional en la primavera de 2014 y luego aparecieron en las regiones de Luhansk y Donetsk unos meses después. Entre otros, los blogueros militares de la cuenta X “BrennepunktUA” compartieron el vídeo el 20 de marzo de 2024, que documentaba esa dramática llamada telefónica.

Si fue distribuido por el Palacio del Elíseo o filtrado, en ese momento se desconocía cómo llegó el vídeo al público. Sin embargo, son secuencias de imágenes históricas. En determinados momentos de la conversación, Zelensky ruega al francés Macron que intervenga ante el gobernador de Moscú, Putin, para detener el ataque y proponer negociaciones diplomáticas mediadas por Francia y Estados Unidos bajo el presidente Joe Biden.

Tanques, drones y defensa aérea: armas para Ucrania Ver la serie de imágenes

Volodymyr Zelensky: el presidente ucraniano le suplicó a Emmanuel Macron

“Es muy malo lo que están haciendo. Sabes que esRusos, Dr. rojo.) Actualmente ha penetrado en varias ciudades y en algunas regiones centrales. Allí ya tienen tanques y aviones. “Y ahora, Emmanuel, estamos luchando contra ellos en Kiev”, dijo Zelensky con voz frenética. Macron preguntó: “¿Vinieron con fuerzas especiales y helicópteros?” Zelensky respondió: “¡Sí, tienen aviones, helicópteros y todo!”.

El presidente francés preguntó al jefe de Estado ucraniano: “¿Y usted?” ¿Estás a salvo?” Zelensky respondió: “Creo que sí”. Macron preguntó: “¿Estás seguro o así lo crees?” Zelensky: “Creo que sí, estoy seguro”. Creo que nadie está a salvo en Kiev “Creo que es porque estamos bajo el asedio del ejército ruso”. El político de 46 años dijo que los ucranianos lucharían “en todo nuestro territorio”.

Creo, Emmanuel, que es muy importante que hables con Putin y que es muy importante que crees una coalición contra la guerra.

Por culpa de Rusia, Vladimir Putin: Ucrania pidió a Francia que interviniera

“Es una guerra total”, dijo Macron. “Sí, guerra total”, confirmó Zelensky. Entonces el presidente ucraniano prácticamente suplicó: “Creo, Emmanuel, que es muy importante que hables con Putin y Putin”. Es muy importante crear una coalición contra la guerra. Estamos seguros de que si los líderes de la UE y Biden se unen, lo verán (Putin, Dra. rojo.) Llame y diga: ¡Para! Entonces se detendrá. Él te escuchará”, instó Zelensky, “¡Habla con él!”

Macron respondió: “Pero les preguntará hasta dónde estarán dispuestos a llegar”. ¿Estás listo para sentarte a la mesa e iniciar negociaciones?”, preguntó el francés, que ahora tiene 46 años. “Por supuesto”, dijo Zelensky. Deberíamos. Naturalmente. Tenemos que hacerlo. Macron dijo entonces a su interlocutor que tenía que discutir con su gente “lo que tiene sentido para ayudar”. Desde entonces, Francia ha entregado, entre otras cosas, el altamente eficaz misil de crucero Scalp-EG y el menos eficaz vehículo blindado de ruedas AMX-10 RC.

¿Curso conjunto de Ucrania? El presidente francés Emmanuel Macron (izquierda) y el canciller federal Olaf Scholz (SPD). © IMAGO / Momentos Políticos

Un estrecho colaborador de Vladimir Putin: Dmitry Medvedev ataca a Francia

Antes Macron causó revuelo a finales de febrero de este año con el avance de sus fuerzas terrestres. En una conferencia para ayudar a Ucrania a la que asistieron más de 20 jefes de Estado y de Gobierno en París, Macron dijo el 26 de febrero que no había ningún acuerdo sobre el uso de fuerzas terrestres: “Pero no se puede descartar nada en términos de dinámica. “Haremos todo lo posible para garantizar que Rusia no gane”. En esta guerra.

Dijo que muchas de las personas que hoy dijeron “nunca, nunca” son las mismas que hace dos años dijeron “nunca, nunca, tanques, nunca, nunca, aviones, nunca, nunca, misiles de mayor alcance”, “así que cualquier cosa “Es posible, si es cierto”. Mientras que las Fuerzas Armadas de Ucrania bajo el mando de su nuevo comandante en jefe, Oleksandr Sirsky, están sufriendo graves derrotas militares, Moscú amenaza ahora a París. “Con tantos ataúdes entregados a Francia, “, dijo Dmitry Medvedev, cercano a Putin, en la aplicación Telegram sobre la controversia sobre las fuerzas terrestres. “Desde un país extranjero lejano, es imposible ocultar la muerte masiva de militares profesionales”. (noche)