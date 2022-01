¿Llegará 2G plus a la industria de la restauración en toda Alemania?

Cumbre Corona: Los gobiernos federal y estatal debatirán el 7 de enero Nuevas métricas de aura

Los gobiernos federal y estatal debatirán el 7 de enero Detalles de proponer una decisión Ya se filtró ahora

Ya se filtró ahora Venir ¿2G-plus en todo el país para restaurantes y empresas?

Primeros detalles de proponer una decisión De la próxima reunión del estado federal ya apareció. ¿Cuáles son las nuevas reglas de Corona que podrían venir?

Los primeros ministros discuten las nuevas reglas de Corona con Scholz: ¿2G plus en los restaurantes?

En el primer cambio de video después de fin de año, los primeros ministros discutieron el número rápidamente creciente de infecciones y otras medidas de protección con el canciller federal Olaf Schultz (SPD) el viernes (1 p.m.).

El ministro federal de Salud, Karl Lauterbach (SPD), ha Restricciones de conexión adicionales Requerido debido a la variante omicron más contagiosa. El primer ministro de Baviera, Markus Seder (CSU) Al principio, las expectativas se redujeron. Sadir dijo el jueves por la mañana que el conocimiento previo de la distribución de la variante Omikron aún no era suficiente para tomar decisiones viables sobre la base. Por otro lado, Lauterbach enfatizó que una base de datos sólida estaría disponible para tomar decisiones.

Según las autoridades estatales competentes omicron Mientras tanto, en muchos estados federales como Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Baja Sajonia y Hamburgo variante de virus dominante. Los requisitos de Corona ya se están endureciendo en algunas áreas. La discusión fue sobre una línea estándar con requisitos adicionales para el acceso solo a personas vacunadas y convalecientes (2G). Según “Bild-Zeitung”, se supone que Olaf Scholz tiene un sistema 2G-plus a nivel nacional para visitas a restaurantes y negocios. Podría significar que las personas vacunadas que se recuperan de la enfermedad también necesitan una prueba rápida negativa diaria si quieren reunirse en una cafetería, por ejemplo. Pero según “Focus”, esta prueba obligatoria debería descartarse para aquellos que han sido reforzados. Las asociaciones de restaurantes lo rechazan enérgicamente. Este endurecimiento será casi un cierre y las empresas se verán abocadas a una necesidad existencial.

Fuga de resolución: estas reglas se pueden cambiar

además, el cuarenta años en lugar de 14 Solo los ultimos diez diasComo informó por primera vez el periódico Bild. no vacunado Y también reponerse Solo deberías lidiar con uno Capacidad de ‘prueba gratuita’ para la prueba de PCR. el padre vacunación enviar prueba de antígeno y prueba correspondiente al resultado de La cuarentena termina después de siete días. ser capaz de.

¿Pueden los empleadores demostrar que sus empleados tienen Profesión relacionada metodológicamente Si el El aislamiento terminó después de solo cinco días. será. También es necesaria una prueba de PCR para esto. La regla también se aplica a los empleados que solo han sido vacunados.

El aparece persona de contacto No hay síntomas de corona, la cuarentena debe levantarse después de siete días. Sin embargo, si la persona responsable no ha sido vacunada, también debería ser necesaria la prueba de PCR. No debería existir un requisito de cuarentena para los contactos cercanos que no hayan sido vacunados durante más de tres meses o que ya hayan sido reforzados.

Las reglas de cuarentena deben ser relajadas

El ministro federal de Salud, Karl Lauterbach (SPD), quiere asistir a las consultas del gobierno federal sobre la pandemia de coronavirus el viernes. Reducir los tiempos de cuarentena además Restricciones de conexión más estrictas llevar a cabo. “Desafortunadamente, será necesario endurecer para contrarrestar la fuerte ola que se avecina”, dijo. Lauterbach le dijo Liberation Network Germany (RND). “Haré sugerencias sobre esto”.

No dio detalles, pero confirmó. No hay razón para dejarlo todo claro, sobre todo para quienes no se han vacunado. “No puede prometerles que eliminará las restricciones para comunicarse con ellos en el corto o mediano plazo”, dijo Lauterbach. “Mi ruego a las personas que no vacunan es que actúen con rapidez Vacunar al menos una vez De modo que tiene un efecto protector importante al menos durante el curso de una enfermedad muy grave ”.

El político del Partido Socialdemócrata defendió su iniciativa de acortar la cuarentena con el objetivo de contrastar el virus con el tipo omicron. “Los estudios demuestran que generaciones Explicó que, incluida la etapa en la que el virus se propaga en el cuerpo y la etapa en la que una persona es contagiosa, es mucho más corta con Omikron. Entonces podemos acortar el período de cuarentena hasta cierto punto sin tener que correr el riesgo. “

Propagación variable de Omikron: la infraestructura crítica debe estar protegida

Las consideraciones también apuntan a mantener en funcionamiento las áreas críticas de suministro, incluso si el número de infecciones aumenta a pasos agigantados. Lauterbach se nombra sobre todo hospitales, atención a personas mayores, así como policía, bomberos, suministro de agua y electricidad. para estas áreas Nuevas reglas de cuarentena y aislamiento es necesario. Dijo que también se deben considerar la escuela y los viajes.

el Consejo de Expertos en Corona del Gobierno Federal Fue antes de navidad tambien estrés severo Desde el sistema de salud y toda la infraestructura crítica como clínicas, bomberos o una fuente de energía si demasiadas personas están enfermas o deben ser puestas en cuarentena al mismo tiempo. El ministro de Salud de Baviera, Klaus Hollitschek (CSU), discutió recientemente la exención de la cuarentena para los contactos de refuerzo.

En opinión de Lauterbach, una vacuna de refuerzo es la mejor protección contra la variante de Omikron. “Según el modelo del Instituto Robert Koch, el objetivo debería ser aumentar más del 80 por ciento de los vacunados dos veces, es decir, el 56 por ciento de la población”, dijo. “Entonces Omikron lo pasa mal”.

Aiwanger advierte sobre una mitigación temprana

Lauterbach espera que los gobiernos federal y estatal en sus deliberaciones nNuevas reglas del aura clasificar. “Ciertamente habrá nuevas decisiones porque tenemos que pensar en cómo cambiar la regulación de cuarentena”, dijo Lauterbach el domingo por la noche (2 de enero de 2022). Una contaminación radioactiva Lauterbach enfatizó que uno no puede permitirse permanecer en Alemania debido a la gran cantidad de personas no vacunadas. “El número de casos aumentará drásticamente, y esto también afectará a muchas personas que no son inmunes y no están protegidas. Por eso estoy muy preocupado”.





Ministro de Economía de Baviera Hubert Ewinger (Fry Wheeler) advierte sobre los riesgos en esta discusión: “Sería contraproducente si quisiéramos que las personas que todavía están infectadas regresen al trabajo”, dijo Ewinger en una entrevista con Bayerischer Rundfunk. Ewinger dijo a la emisora ​​de radio el martes que sería bienvenido en principio si se acortaba el plazo. “Si es posible, y si ya no es contagioso, no dude en hacerlo. Pero, por supuesto, no deberíamos correr ningún riesgo aquí”. Depende de Consejo de ciencia. Debe estar delimitado precisamente desde el momento en que no es posible transmitir la infección.

Básicamente, lo siguiente se aplica actualmente en Alemania: si tiene contacto cercano con alguien que ha dado positivo por coronavirus, debe estar en husliche cuarenta años. Esto se puede acortar a siete días con una prueba rápida de antígeno negativa y a cinco días con una prueba de PCR negativa. Debe distinguirse de este aislamientoLos infectados deben estar aislados 14 días después de la aparición de los síntomas: aquellos que hayan sido completamente vacunados durante cinco días si no presentan síntomas y se han sometido a una prueba de PCR negativa.

WST: ‘Necesitamos esta vacunación obligatoria’

Presidente de la Conferencia del Primer Ministro, Jefe de Gobierno de Renania del Norte-Westfalia Introducción a Hendrick (CDU), mientras tanto, golpeas la tabla La vacunación corona es obligatoria en paz. Un gran número de personas en Alemania no recibió su primera o segunda vacunación. “Necesitamos esta vacunación obligatoria”, enfatizó Wst. En la próxima reunión del estado federal sobre la crisis del coronavirus el viernes, quería saber del gobierno federal cómo procedería. “Me gustaría escuchar algo sobre eso.”

Wst dijo que la Conferencia del Primer Ministro (MPK) llega en el momento justo y, hasta entonces, habrá números válidos sobre el estado actual de la infección, así como información del consejo de expertos del gobierno federal. Antes de eso, habrá deliberaciones el miércoles 5 de enero. ministro de Educación Sobre la situación en las escuelas después de las vacaciones de Navidad. El curso sigue aplicándose en Renania del Norte-Westfalia: “Queremos que los niños tomen lecciones siempre que esté justificado, si es posible frente a ellos, si es posible en el aula”, enfatizó el jefe de gobierno. “Los niños no deberían volver a sufrir. Han sufrido mucho por esta epidemia”.

con dpa