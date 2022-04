Lo más destacado del juego de abril de 2022 para Nintendo Switch, PC y Xbox Series X | S y PlayStation 4 | 5 – torre

En las primeras semanas y meses del año, los jugadores de videojuegos obtuvieron el valor de su dinero. Lo más destacado de febrero, como Horizonte prohibido oeste Y el anillo de elden Todavía domina las listas de éxitos de todo el mundo y continúa atrayendo jugadores. El pasado mes de marzo las cosas se pusieron más cómodas al principio, antes del 25 de marzo con Kirby y la tierra olvidada, el país de las maravillas de Tiny Tina y GhostWire: Tokio llamó a la puerta de tres grandes cuadros en un día y luchó por el tiempo de los jugadores. Comenzamos hoy en abril, por lo que echamos un vistazo a los lanzamientos de las próximas semanas por primera vez y le brindamos una descripción general de los aspectos más destacados de abril de 2022, sin bromas de April Fools. ¡una promesa!

Aspectos destacados del interruptor de Nintendo

Abril será muy variado para los propietarios de Nintendo Switch. Muestra uno de los eventos más importantes del mes con LEGO Star Wars: La saga completa de Skywalker Ya el 5 de abril en la Nintendo Online Store y en formato retail. Le siguieron de cerca los lanzamientos de The House of the Dead: Remake y Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition el séptimo día del mes. La semana siguiente verá el lanzamiento del puerto RPG aclamado por la crítica de Atlus para el híbrido de Nintendo, 13 Sentinels: Aegis Rim.

Star Wars está disponible en un paquete doble este mes, además la edición clásica es portátil Fuerza liberal de Star Wars Está programado para ser lanzado en Nintendo Switch el 20 de abril. Pero Nintendo todavía tiene un lugar bastante bueno para abril: 29 de abril de 2022 alrededor del lanzamiento Deportes del interruptor de Nintendo ¿Puede alinearse con la ola de éxito de Wii Sports? Aquí encontrará una descripción general compacta con algunos de los aspectos más destacados de Nintendo Switch:

05.04.2022

LEGO Star Wars: La saga Skywalker

Show 22 de la MLB

07.04.2022

Chrono Cross: Edición Radical Dreamers

Casa de los Muertos: Nueva Edición

Granja de hamburguesas feliz y humilde

12/04/2022

13 Guardianes: Aegis Rim

14/04/2022

almas atormentadas

20/04/2022

Fuerza liberal de Star Wars

21/04/2022

Moto GP 2022

26/04/2022

Zombie Army 4: Guerra muerta

serpiente ladrón

27/04/2022

Proverbio de Stanley: Ultra Deluxe

29/04/2022

Deportes del interruptor de Nintendo

Funciones distintivas para PC y Xbox Series X | S y PlayStation 4 | 5

Pero los propietarios de PC y Xbox Series X | S y PlayStation 4 | 5 para respirar hondo en abril después de las semanas turbulentas y poder hacerlo. falta de juegos Para abordar el montón de vergüenza, aquí también, lo más importante que falta en abril. LEGO Star Wars: The Complete Skywalker Saga, por supuesto, también se lanzará el 5 de abril en todas las plataformas actuales. Solo unos días después, Nintendo Switch perdió la privacidad de su consola de juegos de acción anterior Godfall y Road 96. Los fanáticos del horror de supervivencia pueden esperar horas angustiosas con Chernobylite a partir del 21 de abril. El último tratamiento es la última versión de Pueblo romántico en Steam. Aún está pendiente la versión anunciada de Nintendo Switch, actualmente disponible No hay planes de mudarse pronto Del popular juego de estrategia.

07.04.2022

la caída de dios

14/04/2022

96 camino

21/04/2022

Chernóbil

28/04/2022

Pueblo romántico

PlayStation Plus, Xbox Game Pass y Amazon Prime Gaming

Además de todos los lanzamientos, por supuesto, habrá un crecimiento nuevamente en abril para los servicios pagos de PlayStation Plus y Xbox Game Pass Ultimate. Así es como los suscriptores de PlayStation Plus entran en las próximas cuatro semanas SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – HidratanteHood: forajidos, mitos y criticados matar la aguja. Recibirás Xbox Series X | S y Game Pass Ultimate/Games with Gold serán propietarios de los siguientes juegos gratuitos durante las próximas semanas: Another Scene, Hue y Street Power Soccer en Xbox One, y Outpost Kaloki X y MX vs. ATV Alive en Xbox 360. Coincidiendo con el lanzamiento , lanzará MLB The Show 22 también el 5 de abril a las Pase de juegos de Xbox – También la agencia de detectives china.

en Juegos de Amazon Prime Algunas delicias de videojuegos esperan ser recibidas a partir del 1 de abril. Si eres suscriptor de Amazon Prime, puedes descargar gratis para PC los siguientes títulos: The Elder Scrolls IV: Oblivion, Plants vs Zombies: Battle for Neighborville, Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck’s Revenge, Nanotale – Typing Chronicles, Guild of Ascension, Turnip Boy comete evasión de impuestos, The Pen and Paper Galaxy y House of 1000 Door: Family Secrets. También puede obtener algunos obsequios digitales para juegos como Fall Guys: Ultimate Knockout, Overwatch, HearthStone o Lost Art; puede encontrar toda la información en Sitio web de Prime Gaming.

