Lo que nos impide dormir: la almohada es importante

Mujer acostada dormida en la cama sosteniendo un libro abierto. © Vasili Bendyurin / Imago

Puede aprender acerca de los errores de sueño comunes que tienen un impacto negativo en su salud. Suelen ser fáciles de arreglar.

Castle – Hay una variedad de razones por las que una persona no duerme lo suficiente. Por ejemplo, se debe a diferentes horarios de trabajo, como el trabajo por turnos, el tictac del reloj en el dormitorio, el estrés o la confusión. Un simple cambio a menudo lo ayuda a dormir bien nuevamente. Sin embargo, también hay errores que muchas personas cometen sin darse cuenta de que afecta su sueño.

Dormir bien es importante. El sueño deficiente y permanentemente inadecuado tiene un impacto significativo en la vida diaria y la salud. Solo una noche de sueño perturbado es suficiente para afectar el enfoque y el rendimiento. Pero, ¿qué sucede con la privación permanente del sueño?

En principio, no es posible determinar la falta de sueño. Todos tienen sus propios límites cuando duermen muy poco. Aquí juegan un papel los hábitos, la edad y la predisposición genética. A pesar de esto, varios estudios sugieren que dormir entre siete y ocho horas al día es lo más efectivo. Para algunos, seis horas son suficientes y para otros, solo nueve. Pero no sirve de nada si no duermes bien por la noche. Hay errores típicos de los que muchos no son conscientes y que pueden evitarse fácilmente.

Factores que impiden que te duermas de un vistazo:

Dormitorio muy luminoso : Lo mejor es oscurecer tu dormitorio tanto como sea posible.

: Lo mejor es oscurecer tu dormitorio tanto como sea posible. Posición incorrecta para dormir Las posiciones prona y lateral izquierda tienen un efecto subóptimo en la calidad del sueño. En la posición anterior para dormir, la columna cervical está anormalmente torcida, lo que aumenta la tensión del cuello y el dolor de espalda. Su ubicación en el lado izquierdo del cuerpo no es ideal para personas con problemas cardíacos y puede causar daño al músculo más grande del cuerpo.

Las posiciones prona y lateral izquierda tienen un efecto subóptimo en la calidad del sueño. En la posición anterior para dormir, la columna cervical está anormalmente torcida, lo que aumenta la tensión del cuello y el dolor de espalda. Su ubicación en el lado izquierdo del cuerpo no es ideal para personas con problemas cardíacos y puede causar daño al músculo más grande del cuerpo. Deportes por la tarde : A partir de qué momento es mejor dejar de entrenar, puedes averiguarlo en el artículo: Deportes por la noche: a partir de ahora el sueño empeora.

: A partir de qué momento es mejor dejar de entrenar, puedes averiguarlo en el artículo: Deportes por la noche: a partir de ahora el sueño empeora. Luz azul al usar un teléfono celular, una tableta, un televisor o una computadora portátil por la noche

almohada equivocadaUna almohada demasiado alta o demasiado baja también tiene un efecto negativo en la calidad del sueño. Es importante que la columna tenga forma de S de forma segura al acostarse. La cabeza debe cepillarse en consecuencia.

Errores comunes al dormir: ¿Por qué el sueño es importante para la salud?

Si la falta de sueño persiste durante varios días o semanas, las consecuencias son nefastas. Apotheken Umschau enumera posibles síntomas como irritabilidad, cambios de humor, trastornos cognitivos y de personalidad, así como pensamientos suicidas. Además, la tensión muscular, la respiración, los latidos del corazón, la presión arterial, la temperatura corporal, las hormonas, el metabolismo y otras funciones pueden generar confusión si el ritmo normal de sueño y vigilia se altera durante un período prolongado.

Las consecuencias para la salud de la falta de sueño de un vistazo:

Después de una noche de sueño inquieto: Dificultad para concentrarse, bajo rendimiento.

Dificultad para concentrarse, bajo rendimiento. Varios días a semanas: Cambios de humor, irritabilidad, trastornos cognitivos y de personalidad y pensamientos suicidas

Cambios de humor, irritabilidad, trastornos cognitivos y de personalidad y pensamientos suicidas Otras consecuencias físicas: Confusión Tensión muscular, respiración, latidos del corazón, presión arterial, temperatura corporal, hormonas y metabolismo

Brillo de entrenamiento tardío: errores de sueño en detalle

Uno Un estudio estadounidense fue publicado en marzo de 2022, explica que la luz no solo altera el ritmo del sueño, sino que también tiene consecuencias de gran alcance para la salud. “Los resultados de este estudio muestran que incluso una sola noche de iluminación moderada en la habitación durante el sueño puede afectar la glucosa y la regulación cardiovascular, que son factores de riesgo de enfermedad cardíaca, diabetes y síndrome metabólico”, dice la autora principal del estudio, Phyllis Zee. Presione soltar.

Estudios anteriores han demostrado que la luz durante el día activa el sistema nervioso simpático, lo que resulta en un aumento del ritmo cardíaco y el estado de alerta. Los resultados del estudio, realizado en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern, sugieren una respuesta similar cuando la luz está presente durante la noche. Daniela Grimaldi, coautora del estudio de Illinois, EE. UU., explica los resultados del estudio en el comunicado diciendo:

Incluso cuando duermes, tu sistema nervioso autónomo se activa. Esto es malo. Por lo general, la frecuencia cardíaca y otros parámetros cardiovasculares son más bajos durante la noche y más altos durante el día.

La salud depende de la calidad del sueño: este error debe evitarse

Los investigadores descubrieron que las personas que dormían con las luces encendidas desarrollaban resistencia a la insulina a la mañana siguiente. La resistencia a la insulina ocurre cuando las células del hígado, la grasa y los músculos no responden bien a la insulina. Normalmente, la glucosa de la sangre se usa para generar energía; entonces esto ya no es posible. Para compensar, el páncreas produce más insulina, lo que a su vez hace que el azúcar en la sangre aumente con el tiempo.

Para no exponerte a este peligro, la experta te da consejos sobre lo que puedes hacer por tu sueño y por ende por tu salud. Se recomienda no dejar ninguna luz encendida. Si lo hace, la luz no debería ser demasiado brillante. Además, se debe usar luz roja a ámbar en lugar de luz blanca o azul. Además, esto debe estar lo más lejos posible de la persona que duerme. Sin embargo, ser liviano por la noche no es el único error que conduce a un sueño deficiente.

Nocivo: Dormir del lado equivocado puede tener serias repercusiones

Un estudio realizado por el médico John Dollard demostró que la posición para dormir también tiene un efecto sobre el sueño reparador y puede tener consecuencias para la salud. Se aconseja a los que duermen de lado que no se acuesten sobre el lado derecho. Hay multiples razones para esto. Primero, el estómago y el páncreas están ubicados en el lado izquierdo del cuerpo. Si te acuestas sobre el lado derecho, el estómago presiona la glándula y reduce su actividad. Por otro lado, la aorta también se ramifica a la izquierda del corazón. Cuando se acuesta sobre el lado derecho, el corazón debería estar bombeando “hacia arriba”, por así decirlo, lo cual es mucho más estresante.

También hay otro órgano ubicado en el lado izquierdo del cuerpo y, por lo tanto, se accede más rápidamente cuando las personas duermen del lado izquierdo. El bazo limpia la sangre y por lo tanto elimina los productos de desecho. Al mismo tiempo, también tiene un efecto positivo sobre el sistema linfático.

Por último, pero no menos importante, dormir sobre el lado izquierdo también previene la acidez estomacal. Según el estudio, una persona tiene un 50 por ciento más de probabilidades de tener acidez estomacal si duerme sobre su lado derecho. Esto se debe a que el esófago termina en el lado derecho del estómago. Pero si giras a la derecha mientras duermes, asegúrate de que el quimo esté ahí atrás. Esto provoca molestias molestas.

Deportes y celulares: estos errores deben evitarse porque son perjudiciales para la salud

Otro error típico que puede conducir a trastornos del sueño es hacer ejercicio demasiado tarde en la noche. Debido a la actividad deportiva, el metabolismo funciona a toda velocidad y el pulso también aumenta. Es por eso que el cuerpo necesita algo de tiempo después del ejercicio para volver a enfriarse. Si la brecha entre el ejercicio y el sueño es demasiado corta, puede provocar un sueño deficiente.

La luz de los teléfonos celulares, tabletas, computadoras portátiles o televisores también provoca un sueño inquieto. La luz azul de tales dispositivos indica actividad en nuestro cerebro e indica que es de día. Este error se puede evitar fácilmente: en lugar de recoger su teléfono móvil por la noche, tome un periódico o un libro. (Tarifa de Halberstadt)

