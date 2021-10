Logro de niveles de gases de efecto invernadero; El mundo está luchando por controlar el daño.

Se probó el motor de un camión para determinar las emisiones de un tubo de escape cerca de la frontera entre México y Estados Unidos en Ode Mesa, California. 10 de septiembre de 2013

La ONU pide un aumento dramático del cambio climático

La cumbre intentará evitar niveles amenazantes de calentamiento global

Johnson del Reino Unido dice que la decisión de la COP26 es ‘táctil’

Necesitamos repensar todo nuestro estilo de vida – Thalas

Ginebra / Glasgow, 25 de octubre (Reuters) – El récord de concentración de gases de efecto invernadero el año pasado y el mundoApartese del camino“Las Naciones Unidas se enfrentan a la tarea de controlar el aumento de las temperaturas el lunes Charla climática En Glasgow con el objetivo de evitar Condiciones peligrosas Calentamiento.

Según un informe de la Organización Meteorológica Mundial de las Naciones Unidas (OMM), los niveles de dióxido de carbono aumentaron a 413,2 partes por millón para 2020, que es más alto que el promedio durante la última década, a pesar de una caída temporal de las emisiones durante el cierre del Covid-19.

El Secretario General de la OMM, Better Thalas, dijo que la tasa actual de aumento de los gases de los motores de calefacción provocaría un aumento de las temperaturas.Demasiado“El Acuerdo de París de 2015 tiene como objetivo 1,5 grados centígrados por encima del promedio preindustrial de este siglo.

“Estamos fuera de pista”, dijo. “Necesitamos repensar nuestra industria, los sistemas de energía y transporte y toda la forma de vida”, agregó. Conferencia COP26 Empieza el domingo.

La ciudad escocesa de Glasgow ha dado los toques finales antes de celebrar las conversaciones sobre el clima, que podrían ser la mejor oportunidad del mundo para controlar el calentamiento global dentro del techo de 1,5 a 2 grados centígrados establecido en el Acuerdo de París.

“Esta cumbre será muy difícil”, dijo el primer ministro británico, Boris Johnson, en una conferencia de prensa con niños.

“Estoy muy preocupado porque puede salir mal, puede que no consigamos los acuerdos que necesitamos, puede tocar y desaparecer, es muy difícil, pero creo que puedo hacerlo”, dijo.

El gobierno alemán ha anunciado que la canciller Angela Merkel viajará a Glasgow para asistir.

Las acciones para el planeta son enormes: el impacto en los medios de vida económicos en todo el mundo y en la estabilidad futura del sistema financiero mundial.

El Príncipe Heredero de Arabia Saudita apunta el sábado a lograr emisiones “netas cero” de gases de efecto invernadero producidos por la quema de combustibles fósiles en 2060, 10 años más tarde que Estados Unidos, el principal exportador de petróleo del mundo.

Cambio verde

Dijo que haría lo mismo Duplica los recortes de emisiones Planea lograrlo para 2030.

Se espera que el gabinete de Australia adopte formalmente el objetivo de cero emisiones netas para 2050 el lunes. Un contrato El gobierno de coalición del primer ministro Scott Morrison se interpuso entre las partes, dijeron fuentes oficiales a Reuters.

La coalición gobernante está dividida sobre cómo abordar el cambio climático, y el gobierno sostiene que objetivos difíciles de 2 billones de dólares australianos (1,5 billones de dólares) dañarán la economía.

En Berlín, funcionarios de Alemania y Canadá están listos para presentar un plan sobre cómo los países ricos pueden ayudar a los países pobres con la financiación que necesitan para hacer frente al cambio climático.

Hasta ahora, los países ricos no han cumplido su promesa de 2009 de proporcionar 100.000 millones de dólares al año en financiación climática a los países pobres para 2020.

Una encuesta de Reuters a economistas descubrió que para lograr el objetivo del Acuerdo de París de cero emisiones netas de carbono, es necesario invertir en el 2% -3% de la producción mundial en cambio verde cada año hasta 2050. El costo económico de la inacción.

En Londres, los activistas climáticos reanudaron una campaña para bloquear las carreteras principales interrumpiendo el tráfico en el distrito financiero de la ciudad, mientras que unas pocas docenas de personas realizaron una sentada en Madrid, bloqueando brevemente la Gran Vía Shop Street.

“Las emisiones de gases de efecto invernadero están desencadenando desastres climáticos en todo el planeta. No tenemos tiempo. Ya es demasiado tarde y si no nos sumamos a la acción contra lo que está pasando, no tendremos tiempo para salvar al resto”, dijo Alberto. , 27 años, sociólogo que participó en la manifestación.

Informe adicional de William James y Kylie McClellan en Londres, Susanna Siemenska en Berlín y Marco Trujillo en Madrid; Escrito por Michael Shields, editado por William McLean

