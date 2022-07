Es probable que la factura de la luz de 2022 suponga un dolor de cabeza para algunas familias. No son solo los precios de los alimentos los que siguen subiendo, sino que los precios del gas, el petróleo y la electricidad en particular se están encareciendo. ¿Pero qué es lo que haces? En realidad, no estás completamente indefenso. Y ni siquiera tiene que cambiar a un proveedor de electricidad más barato. Para ahorrar electricidad, basta con conocer los mayores consumidores de energía en su hogar.

Estos son los 4 mayores consumidores de energía en el hogar

1. Televisores y multimedia

En los últimos años, la televisión se ha convertido en una auténtica joya. Gracias a los llamados televisores inteligentes, que actúan como marcos de fotos, el dispositivo ya no parece fuera de lugar. Pero exactamente este trabajo Puede volverse muy costoso a largo plazo y aumentar su factura de electricidad.. Y eso no es todo, lo mismo ocurre con las videoconsolas, los receptores de TV y similares, que siguen consumiendo electricidad cuando están inactivos. Por lo tanto, empareje siempre estos dispositivos con un práctico interruptor de palanca. consejo: ¡No olvides cargar tu cepillo de dientes electrónico!

2. Frigorífico y congelador

Aunque la composición del congelador puede parecer poco clara, es En realidad, es uno de los mayores consumidores de energía de la historia.. Especialmente si usa su refrigerador y congelador para algo que no sea eficiente. Porque incluso si ya tiene un modelo de eficiencia energética en casa, el dispositivo aún puede convertirse en una trampa de costos:

Abra el congelador solo durante el menor tiempo posible, ya que primero se debe enfriar el aire caliente.

Asegúrese de descongelar regularmente. De esta forma, el dispositivo consume entre un 15 y un 45 por ciento menos de electricidad al año.

La práctica función antiescarcha sugiere ahorrar electricidad, pero lamentablemente el efecto es exactamente el contrario.

Mueva su refrigerador a un lugar más fresco. Así que usa menos electricidad.

Cuando el refrigerador está lleno, el consumo de energía y el consumo de energía disminuyen.

3. estufa

Incluso el corazón de una cocina puede convertirse rápidamente en una trampa de costos si se usa incorrectamente. ¿No quieres uno? mala sorpresa En la factura de la luz, definitivamente debes prestar atención a estos consejos:

Elija siempre utensilios que se adapten bien a la estufa en cuestión.

Use la tapa de la olla cuando cocine. De esta manera, se puede reducir el consumo de energía con un solo movimiento. ¡Y en un 65 por ciento!

Utilice la función de pirólisis en el horno con mucha moderación. La autolimpieza es muy práctica, pero consume mucha electricidad.

Precaliente el agua destinada a la pasta, las papas y sus acompañantes en la tetera con anticipación.

4. Secadora de ropa

Gracias a la tecnología de ahorro de energía, el consumo de energía ya no es tan extremo como antes, pero aún así: Ciertos Error al usar la secadora Puede convertir incluso los dispositivos más eficientes energéticamente en un verdadero consumidor de energía:

Centrifugar bien la ropa en la lavadora de antemano. Esto significa que tarda menos tiempo en secarse y también ahorra electricidad al mismo tiempo.

Limpie el filtro de pelusas regularmente. Un filtro de pelusas sucio significa que la secadora ya no funciona de manera eficiente. El filtro de pelusas limpio acorta el tiempo de secado y reduce el consumo de energía.

En los días calurosos (especialmente en verano) tender la ropa para que se seque al aire libre. Por cierto, la ropa también se seca a temperaturas bajas o bajo cero. Solo toma un poco más de tiempo.

Evite el prefijo de tiempo. La opción es práctica, pero el dispositivo consume electricidad innecesariamente en modo de espera.

también con uno Pelota secadora, por ejemplo de Dr. beckmanEl tiempo de secado se puede acortar. La ropa se gira y fluye más aire hacia la ropa. Se proporciona electricidad.

Vídeo: Cómo ahorrar electricidad en verano