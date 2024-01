Los cambios en las deposiciones pueden indicar la presencia de un tumor.

24vita Enfermedades cáncer

Si sus deposiciones cambian repentinamente, esto puede ser un signo de una enfermedad grave. El cáncer de colon también aparece a través de cambios en las heces.

Los cambios en las deposiciones o los cambios en los hábitos intestinales, entre otras cosas, pueden ser signos de enfermedades graves. En el caso del cáncer de páncreas, por ejemplo, las heces suelen tener determinadas características. Dado que en este tipo de cáncer la grasa pasa a las heces sin digerir, a menudo es aceitosa y también se llama heces grasas. Pero el cáncer de colon también puede hacerse visible a través de cambios en las heces.

Detección de cáncer de perineal: los cambios en las deposiciones pueden ser un indicio de la presencia de un tumor

El cáncer colorrectal es la segunda causa más común de muerte relacionada con el cáncer en hombres y mujeres. © Biblioteca de Imágenes Científicas / IMAGO

El cáncer colorrectal incluye los cánceres de intestino grueso (colon) y recto, según información de Hospital Universitario de Heidelberg.

En Alemania, el cáncer colorrectal es el tercer cáncer más común en hombres y el segundo cáncer más común en mujeres después del cáncer de mama.

Cada año mueren en Alemania unas 30.000 personas a causa del cáncer de colon, lo que lo convierte en la segunda causa más común de muerte por cáncer entre ambos sexos.

Los exámenes preventivos periódicos, especialmente las colonoscopias, pueden reducir significativamente el riesgo de muerte por cáncer de colon.

Los síntomas de la enfermedad incluyen cambios en los hábitos intestinales, sangre visible e invisible en las heces y síntomas acompañantes como dolor abdominal, anemia y pérdida de peso.

La obstrucción intestinal puede ser causada por un tumor y las metástasis en el hígado pueden descubrirse incidentalmente mediante ecografía.

En pacientes en los que se sospecha que las hemorroides son la causa de la sangre en las heces, siempre se debe excluir el cáncer colorrectal.

Se informa que las causas del cáncer de colon son: Sociedad Alemana contra el Cáncer Los factores de riesgo aún no se comprenden completamente, pero sí se conocen, según información de Ayuda alemana contra el cáncer Tabaquismo, consumo habitual de alcohol, obesidad, falta de ejercicio y dieta rica en carne.

Estos factores de riesgo pueden provocar una proliferación excesiva de células en el revestimiento intestinal.

Cuando el crecimiento celular se sale de control, eventualmente se desarrolla cáncer.

