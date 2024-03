Los colegas lloraron de manera muy conmovedora al actor de culto.

Página principal Una calle ancha bordeada de árboles.

de: Ana Katherine Ulrich

Gran tristeza para Fritz Weber. Muchos de sus compañeros quedaron profundamente afectados por la muerte del actor muniqués.

MÚNICH – La exitosa serie policial “Derek” de la ZDF se estrenó en octubre de 1974. Hasta la fecha, la serie de culto con el gancho “Harry, Get the Car” se ha emitido en 102 países. El actor de suspenso policial, Harry Klein, falleció desde entonces. Fritz Weber también falleció el 25 de marzo a la edad de 82 años; lo lamentaron no sólo los fans de la serie, sino también muchos de sus colegas.

La leyenda del cine Fritz Weber: sus compañeros de televisión lloran a la estrella de “Derek”.

El 25 de marzo de 2024, el muniqués falleció en una residencia de ancianos de la Alta Baviera. Ahora se han publicado las primeras reacciones emotivas. “Para mí fue uno de los mejores actores con los que he trabajado”, afirmó el director Ulrich König (74) en una entrevista con BR. Ronja Forcher (27 años), conocida por el programa “Der Bergdoctor”, también se despidió de su colega de televisión. Ella escribió en Instagram: “¡Querido Fritz! ¡buen viaje! que descanse en paz. Fue genial trabajar contigo”. Hans Siegel (54), también conocido por “Der Bergdoktor”, también se despidió. Escribió en Instagram: “Buen viaje. Gracias por tu arte”.

También sus compañeros de la película “Um Himmels Wilen” se despidieron de Fritz Weber. Emanuela von Frankenberg, de 63 años, publicó un vídeo en Instagram para despedirse de Weber. Ella comentó sobre el clip: “¡Gracias, gran hombre!” “¡Un momento increíblemente rico, delante y detrás de la cámara!” Janina Hartwig, de 62 años, también escribió en un vídeo musical: “Querido Fritz, mira, encontré esta grabación inestable del rodaje en mis discos. Estamos cantando 'My Way' de Frank Sinatra en una forma líricamente modificada. Hemos Pasamos muchos días filmando juntos, hicimos muchas “Conversaciones. Hemos pasado por muchos altibajos juntos. Gracias por todo. Contigo todos perdemos a un gran actor popular”.

¿Cómo murió Fritz Weber? Fritz Weber fue un actor y actor de doblaje alemán. A finales de 2023, a Fritz Weber le diagnosticaron septicemia (sepsis) y fue ingresado en la clínica. Inicialmente parecía estar recuperándose, pero a principios de 2024 fue trasladado a un asilo de ancianos donde recibió cuidados paliativos. Murió en marzo de 2024 después de permanecer en una residencia de ancianos en la Alta Baviera. Los últimos años de su vida estuvieron marcados por problemas de salud. En 2021 le diagnosticaron un cáncer de piel que ya se había extendido. Posteriormente le extirparon quirúrgicamente un tumor en el abdomen. También estuvo hospitalizado durante más de un año en 2021 debido a COVID-19.

El mundo está de luto: los fans se despiden de Fritz Weber

Sus fans también se despidieron de Wepper. “Harry ya no puede coger el coche. Descansa en paz, Fritz Weber”, una gran tristeza también en el extranjero. Muchos fans de las telenovelas de Italia, Países Bajos y España, entre otros, se han despedido del actor de culto.

El primer ministro bávaro, Markus Söder (57 años, CSU), también expresó sus condolencias. Quedó “profundamente afectado” por la muerte de Weber, explicó en X. Y añadió: “Fritz Weber, como su hermano Elmar, era un actor bávaro en el mejor sentido de la palabra. Supo retratar auténticamente a nuestro país en el cine y la televisión. Su impresionante presencia en la pantalla y la televisión fue incomparable. Nuestro más sentido pésame para su familia. “Baviera siempre honrará su memoria”.

Fritz Weber ha muerto, aquí en una foto tomada en julio de 2009. Sus fans y colegas se despiden. © Frank Hormann / Sven Simon / Imago

después También ARD y BR cambiaron sus programas de vacaciones en honor a Fritz Weber. El actor volverá a verse en su papel más exitoso durante la Semana Santa. (Ay) Fuentes utilizadas: BR.de, Instagram.de, X.de, fr.de