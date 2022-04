Los colegas piensan que Annie estuvo borracha todo el tiempo

Sin embargo, Annie no está contenta con este diagnóstico inicial: “No me sentía estresada. El trabajo que hago puede ser estresante a veces, pero nunca he estado realmente nerviosa. Después de todo, cada trabajo es un poco estresante a veces”. Visita a su médico de cabecera, quien finalmente la deriva a un especialista. neurólogo, Indica. “Siempre me sentí rara en el trabajo y meditaba mucho. Sentía que me olvidaba de todo. A veces olvidaba por qué estaba allí o qué estaba haciendo”. Ella describe sus síntomas al neurólogo: “Ya no podía hablar después de las convulsiones y mi mente estaba nublada”. Un diagnóstico duro con un martillo golpea a Annie como un golpe: tiene epilepsia.