Los cuerpos de Mike Lynch y su hija Hannah fueron encontrados en el avión

Dos días y medio después de que el yate de lujo Baysian se hundiera frente a Sicilia, no hay esperanza de salvar a nadie más. Los cuerpos de cinco de las seis personas desaparecidas fueron encontrados el miércoles dentro del dhow a una profundidad de unos 50 metros por buzos privados.

Como un periódico italiano La República A primera hora de la tarde se informó que entre los muertos se encontraban el banquero británico Jonathan Bloomer, el abogado estadounidense Chris Morvillo, el empresario británico Mike Lynch y una mujer joven, posiblemente su hija de 18 años, Hannah.

Según varios medios de comunicación, en la búsqueda también se utilizó un robot submarino. La identidad de los fallecidos aún no ha sido confirmada oficialmente. Las imágenes muestran a la Guardia Costera transportando los cuerpos al puerto en botes neumáticos.

Misión de rescate: un yate privado para buceadores

Anteriormente, buzos privados penetraron el miércoles el casco del yate de lujo hundido Bayesian del empresario tecnológico Mike Lynch frente a Sicilia. Para ello, primero tuvieron que abrir una lámina de vidrio de tres centímetros de espesor bajo el agua, según informa la Agencia Italiana de Noticias. Olvidar Mencioné.

Se cree que a bordo del avión viajaban seis personas. Hasta el momento sólo se ha recuperado el cuerpo del cocinero del barco. La causa exacta del accidente aún no está clara. La policía interrogó al capitán durante horas.

Los buzos entraron al barco por un pequeño hueco. Según el informe, pudieron revisar la cabina del propietario pero no encontraron nada. Sin embargo, todavía no pueden llegar a las cabañas del sótano donde se cree que están las seis personas desaparecidas. Hasta hace unas horas, la Guardia Costera italiana no descartaba que los desaparecidos estuvieran con vida. Los expertos sospechan que se formaron burbujas de aire cuando el yate se hundió.

Los restos del barco “Baizi”, de unos 50 metros de largo, se encuentran en el fondo del mar a una profundidad de 49 metros. Según los bomberos, el barco está tumbado de costado, lo que dificulta el trabajo bajo el agua. El martes, las unidades de buceo del Departamento de Bomberos pudieron examinar algunas de las habitaciones situadas bajo el puente de mando.

A bordo del barco bayesiano había 22 personas.

El barco “Paisian” se hundió la madrugada del lunes en medio de una fuerte tormenta acompañada de fuertes vientos frente al puerto de Porticello, no lejos de Palermo. A bordo había un total de 22 personas. Tras el accidente, 15 personas fueron rescatadas y trasladadas a la orilla. Inicialmente siete personas estaban desaparecidas, pero luego se encontró un cuerpo en el agua. Se supone que este es el cocinero. Desde entonces continúa la búsqueda de los seis desaparecidos.

Según las autoridades, las seis personas desaparecidas son cuatro británicos y dos ciudadanos estadounidenses. El empresario tecnológico británico Mike Lynch y su hija de 18 años se encuentran entre los desaparecidos. También están desaparecidos dos matrimonios.

Cada inmersión está limitada a doce minutos.

En la búsqueda de personas desaparecidas, cada operación de buceo se limita a doce minutos debido a la profundidad a la que se encuentra el barco hundido, según informó el portavoz de los bomberos, Luca Cari. De este tiempo se reservan dos minutos para el embarque y desembarque.

Según Marco Tilotta, del equipo de buceo del Departamento de Bomberos de Palermo, muchos de los especialistas ahora involucrados ya estaban de servicio en los restos del crucero Costa Concordia, que se hundió frente a la costa de Toscana en 2012. En ese momento se encontraban 32 personas. fueron asesinados. Los medios italianos citaron a uno de los buzos involucrados en el rescate diciendo: “Baise es un pequeño Concordia”. (con la EPA)