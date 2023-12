Los deportes de invierno en la “Sportschau” provocan cambios en el programa

aquí estamos 09:55 Con la primera ronda de Slalom gigante femenino En la Copa del Mundo de Esquí en Linz, Austria. alrededor 11:15 am Sigue los hombres se van , así como en la Copa del Mundo de Esquí. Esto viene en avión desde Bormio, Italia. alrededor 13:05 Volvemos a Linz, donde se celebrará la segunda ronda de Slalom gigante femenino Esta pasando. Informe de Tobias Barnersoy y Bernd Schmelzer.

alrededor 11:10 am y sobre 1:30 de la tarde El programa deportivo es presentado por “noticias diarias” Fue interrumpido. alrededor 2:30 pm El largometraje para el cambio es el siguiente: “Te devolveré el tiempo” A partir de 2017. Después de una versión de diez minutos del “Tagesschau” seguimos con los deportes de invierno. mano con Clasificación para el campeonato masculino de Four Hills que se transfiere desde Oberstorf – desde 4:10 pm . y sobre 5:55 pm con Biatlón en Schalke En directo desde Gelsenkirchen. Informe de Tom Bartels y Christian Dixney. Aquí también cambia el “espectáculo deportivo”. 5:50 pm Uno Edición “Tagesschau”. Adentro.

Este jueves los espectadores tendrán que prescindir de “Gefragt – Gejagt”, “ARD-Buffet”, “Mittagsmagazin”, “Rote Rosen”, “Storm of Love” y “Crazy for the Sea”, la versión retrasada del programa de la tarde. Gefragt-Gejagt”. “Preguntado – cazado” y, por ejemplo, “Con toda amistad – jóvenes médicos”. El viernes también habrá algunos cambios en el programa debido a los deportes de invierno.