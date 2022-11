Los detalles de la serie conmocionaron a los fanáticos.

7 Against the Wild: Knosi encontró una pelota de voleibol de playa.Foto: captura de pantalla de youtube

My Treasures se exhibió dos veces el sábado por la noche – a las Televisión y en YouTube. Mientras navegaba por el canal de nieve en TV Total Walk WM, probó suerte en la supervivencia en la naturaleza en Panamá en 7 vs. Wild. En “Wok WM” las cosas no fueron bien para Knossi y su equipo de MontanaBlack, Trymacs y Unsympathisch TV. Por otro lado, Knusi logró anotar tres puntos extraordinarios en el programa de supervivencia. Y no se molestaron el uno al otro solo esta vez aficionados De nuevo en otro detalle.

Y eso a pesar del hecho de que el final del segundo episodio tenía a muchos espectadores preocupados por mi knoosi. Porque resulta que golpeó a una estrella de Twitch con un palo en su pie descalzo. La sangre fluyó, incluso la herida se abrió. El descargo de responsabilidad, “Si cuerpos extraños ingresan al torrente sanguíneo, existe el riesgo de envenenamiento de la sangre”, asustó a algunos fanáticos. La comunidad quedó muy decepcionada cuando se hizo evidente en el tercer episodio que la lesión podría haber sido una exageración por parte de los creadores del programa. Un fan incluso se sintió “explotado” por el suspenso, como lo hizo Gorjeo anunciar:

Los usuarios de Twitter están molestos por la contaminación

Sin embargo, no fue la trágica herida lo que más y más espectadores resintieron amargamente, sino las playas llenas de basura. En los episodios, especialmente en la sección de la playa de Knossos, puedes ver una y otra vez cuánta basura hay en la naturaleza. En Twitter, los usuarios están enojados y ansiosos al mismo tiempo. “¿Qué vamos a hacer con nosotros? ambiente? o “Si nuestro tiempo en este planeta ha terminado, entonces nos lo hemos buscado nosotros mismos” son solo algunos de los comentarios impactantes.

Lo que es una espina en el costado de los espectadores por el amor ambiental se convierte en una bendición para los candidatos de “7 Against the Wild”. Porque la idea del formato en realidad es sobrevivir como mucho siete días con la menor cantidad de cosas posibles en la playa de Panamá. Ahora Knosi y sus camaradas de armas están disfrutando de lo que ha dejado el Océano Pacífico. En lo que una persona simplemente arrojó en alguna parte. Útil e innecesario.

Desde las numerosas botellas de agua hasta la red, pasando por las sandalias, la silla o incluso la cabeza de la muñeca, todo está incluido…