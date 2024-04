tz televisión

de: Lisa Klugmeier

Jamie Blue Oxenknecht como Judas el Llorón: Pasión Los espectadores tal vez no esperaban esto. Si cree en los comentarios en línea, podríamos haberlo hecho sin él.

Castillo – Judas canta “Out of the Darkness” de Falco mientras traiciona a Jesús, Castle se convierte en Jerusalén y una cruz de luz de 250 kilómetros es arrastrada tres kilómetros a través de la ciudad por 600 personas por turno: esto es “La Pasión”. Jamie Blue Oxenknecht (32) también estará presente este año, como Judas. No es un papel fácil, ya que el actor se da cuenta de que de repente está luchando por contener las lágrimas. Pero los televidentes no se ven afectados por estas escenas.

Cuando Jesús traiciona: Jimmy Blue Oxenknecht llora durante “La Pasión” frente a una audiencia de millones

Es una de las escenas clave de La Pasión: Judas traiciona a Jesús. En la versión musical de RTL, Jimmy Blue Oxenknecht conduce su coche con varios agentes de policía hasta una casa vacía en las afueras de la ciudad. Allí esperan Jesús y sus discípulos, entre ellos el profesional de “Let's Dance” Zsolt Sandor Czeke (36 años), la cantante pop Stefanie Hertel (44 años) y la estrella de DSDS Joey Hindel (30 años). Antes de que arresten a Jesús, él y Judas cantan a dúo: “Out of the Darkness” de Falco.

Las emociones parecen abrumar a ambos actores. Porque tanto Jamie Blue Oxenknecht como el actor de Jesús Ben Blumel, de 42 años, luchan por contener las lágrimas. Bajo el foco, puedes ver que ambos ojos se han humedecido. En algún momento, Jimmy Blue Oxenknecht ya no pudo contener su emoción y las lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas.

Como le reveló más tarde a Frauke Ludwig (60 años) en una entrevista, la velada fue “muy emotiva” para él. “Fue muy agotador interpretar a Judas, luchar contigo mismo para transmitir esas emociones”, debe admitir.

Actuación entre lágrimas como Judas: los espectadores de 'La Pasión' se ríen de Jamie Blue Oxenknecht

Sin embargo, los espectadores no se sienten conmovidos por las actuaciones emocionales, como lo demuestra un vistazo online. “¿Jimmy Blue tiene los ojos húmedos? Esto es cine”, escribió un usuario. X (anteriormente Twitter) con sarcasmo. “Jamie y Ben están completamente en su elemento. Ambos tenían lágrimas en los ojos. “Estoy gritando”, dijo otro espectador. “¿Por qué llora Jimmy? ¿Está pensando en su hija?” Dijo un tercer usuario con extremo sarcasmo.

