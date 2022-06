Los espectadores de RTL entran en conflicto con el nuevo programa de Pocher y hacen una mala comparación

La nueva temporada de “King of Baby Heads” está pasando un mal momento con los espectadores.Foto: RTL

En horario de máxima audiencia, RTL ha lanzado una nueva temporada de “The King of Baby Heads”: esta vez, una vez más, tres celebridades compiten en diferentes juegos por la corona tonta. El comediante Chris Tull ya estaba programado, pero una operación en el pie imposibilitó su participación. salta por eso Oliver Bucher Alguien que estuvo allí en la temporada 1, pero que originalmente no estaba destinado a la gira actual. Los competidores son Guido Kantz y Martin Rotter.

Sin embargo, ya ha quedado claro que el formato lo está pasando mal con el nuevo intento. Los comentarios críticos aumentaron el martes por la noche. Redes sociales. Alegatos: falta de creatividad y aburrimiento.

Descargar Pocher y compañía. Espectadores RTL

Uno de los moderados, los otros dos un duelo y en los dos siguientes se intercambian las posiciones – este es el concepto detrás del “rey de los adultos”. Como sugiere el título, los errores y fallas deberían ser bienvenidos aquí, pero el factor de entretenimiento podría haber sido mayor, al menos el martes por la noche.

El programa se grabó en marzo, por lo que no fue en vivo, lo que tuvo un impacto negativo evidente en este usuario. “aburrido, sin choques y estados espontáneos” es el decepcionante veredicto. De hecho, hubo muchas escenas inusuales en la primera temporada. Por ejemplo, Chris Tall tuvo que parar un juego por su miedo a las alturas, el comediante incluso lloró y tuvo que ser calmado por Oliver Pocher.

El “Rey de las cabezas de los niños” también les recordó a algunos usuarios los exitosos programas de juegos en ProSieben, pero tampoco de manera positiva. El comentario “Pedido ‘Beat the Star’ por Wish” resume bastante bien el estado de ánimo en las redes sociales.

Este usuario va más allá y adivina: ¿Podría ser que el 95 por ciento del ‘Rey de las cabezas de bebé’ fuera robado de los programas de ProSieben?

Por cierto, otro espectador en un tweet el 27 de junio especuló que RTL tendría problemas con el programa y habló de “No se pudo clasificar con un anuncio”.

Al final, Martin Rütter se llevó la victoria del día en el espectáculo, lo que creó un buen punto de partida para las próximas vueltas. Ahora queda por ver si Oliver Bucher podrá ponerse al día, o si se quedará atrás nuevamente. De todos modos, una cosa es segura cuando se trata de espectadores: incluso los grandes nombres como él no siempre garantizan el mejor entretenimiento televisivo. Sin embargo, también es cuestionable si el motivo de la ausencia de Chris Tull es que “King of the Grown Ups” es solo una decepción.

(Por supuesto)