Los fanáticos de TV Garden juran por el atuendo de Andrea Berg: ‘Se necesita uno a los 56’

a: Lisa Klugmeyer

dividir, rasgar

Andrea Berg creó un buen ambiente en el ZDF TV Garden el domingo. El estado de ánimo en la red no es bueno: los espectadores discuten la elección del atuendo de la cantante pop. Los recortes atrevidos y los pantalones cortos cortos parecen no ser una opción para muchos fanáticos de Schlager. (Fotomontaje) © ZDF captura de pantalla / Fernsehgarten

Andrea Berg creó un buen ambiente en el ZDF TV Garden el domingo. El estado de ánimo en la red no es bueno: los espectadores discuten la elección del atuendo de la cantante pop.

Maguncia – El nuevo episodio de TV Garden tiene un eslogan muy especial: DISCOFOX SE ENCUENTRA CON LA EXPOSICIÓN. Para la ocasión, Andrea Kiewel confía exclusivamente en Schlager para el entretenimiento musical. Además de Bernard Brink y Jürgen Drews también Andrea Berg (su vida, familia y mayores éxitos) en el escenario. Sin embargo, los espectadores de TV Garden no están hablando de su habilidad musical en Internet, sino solo de sus atrevidos atuendos. Los recortes atrevidos y los pantalones cortos cortos parecen no ser una opción para muchos fanáticos de Schlager.

Andrea Berg en el ZDF TV Garden: dos apariciones, dos estilismos atrevidos

Cuando Andrea Berg subió al escenario en ZDF TV Garden (todas las transmisiones en ZDF 2022) Entra, los espectadores no están muy confundidos. Porque la diva del pop luce un vestido con un escote muy bajo, dejando al descubierto unos cut-outs y una gran abertura en las piernas. Demasiado audaz para la respetada audiencia de ZDF. El segundo atuendo de la cantante pop tampoco pareció agradar a muchos.

Andrea Berg aparecerá el 19 de junio de 2022 en el ZDF Television Garden (Fotomontaje) © Captura de pantalla ZDF / Fernsehgarten

Porque cuando Andrea Berg finalmente volvió al escenario de ZDF TV Garden (toda la información sobre el programa con Andrea Kewell de Mainz) De pie, estaba vestida con ropa bien ventilada. Con sus pantalones calientes y sus botas hasta la rodilla, interpreta “I Would Do It Again”. La elección de ropa de la cantante de pop ahora es objeto de acalorados debates en Internet.

Accidente en ZDF TV Garden: Amazing Lifting Character de Katherine Menzinger Fail Ver galería

‘Pero uno de cada 56 es absolutamente necesario’: los fanáticos de TV Garden juran por la ropa de Andrea Berg

“Dios mío. Porque tiene 56 pero es tan esencial”, ese es el veredicto de un usuario de Twitter. Otro escribe “Andrea Berg es valiente hoy”. Otro espectador señala: “Siempre tuve miedo de usar esa ropa que mis senos podrían caerse”. El segundo atuendo también se adapta a sus fans. En la red, la compararon con una red naranja y “sus pantalones están rotos desde abajo”.

Andrea Berg no llama la atención en el parque televisivo con su actuación musical, pero se está haciendo un nombre con su ropa. Como muestran estos comentarios de Twitter, los fanáticos no estaban muy interesados ​​​​en la apariencia del cantante (imagen compuesta) © Twitter

Además de las apariciones en televisión, la grabación de grabaciones de estudio y la planificación de un programa de aniversario, la cantante de pop todavía tiene tiempo para otro proyecto. revelar en instagram Andrea Berg dice que está trabajando en un proyecto ultrasecreto trabajar. En los comentarios, por supuesto, hay muchos rumores: desde un nuevo peinado hasta nueva música, todo está incluido. Fuentes utilizadas: ZDF / Fernsehgarten y Twitter