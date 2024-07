Los fans no pueden perderse estos eventos.

en el juego los juegos

Pokémon GO: todos los eventos en julio de 2024: estas dos fechas son obligatorias

Julio ofrece todo tipo de motivos para jugar Pokémon GO en el extranjero. Te mostraremos todos los eventos de julio de 2024 y cuáles merecen la pena.

HAMBURGO – Pokémon GO celebró recientemente su octavo aniversario y todavía está en un ambiente festivo. Niantic tiene algunas cosas interesantes guardadas para ti en Pokémon GO este julio. También inició muchos eventos nuevos. Te contamos todas las fechas y fechas que definitivamente debes marcar en tu calendario.

¿Hace mucho que no juegas Pokémon GO? Esto es lo nuevo:

Pokémon GO: Todos los eventos de julio de 2024: estas son las fechas y fechas

Se sabe que estos eventos son: Julio volverá a traeros una colorida mezcla de incursiones, vigilancias y eventos. Muchos Pokémon populares vuelven a aparecer y algunos aparecen en sus formas brillantes por primera vez. Aquí podrás encontrar todos los eventos de Pokémon GO para mayo de 2024. (*También se puede capturar como Shiny)

1 de junio – 3 de septiembre Los logros de investigación incluyen Hisui-Fukano, Larvitar, Ordoch, Milza, Quaifuav y Mineras. 2 de julio Hora de atención con Pikachu con sombrero de pastel* 3 de julio Lección de incursión con Ho-Oh* 6 de julio – 9 de julio Evento: Paraíso Acuático 8 de julio Lección de incursión con Shlingking* 8 de julio – 13 de julio Evento: entrante desde el ultraespacio 8 de julio – 23 de julio Megaincursiones con Mega Swampert* 9 de julio Lección de raid con Anego* 9 de julio Reloj destacado con Sea Pug* 10 de julio Lección de incursión con Katagami* 11 de julio Estudió incursiones con Muramura. 12 de julio Lección de incursión con plantilla* 13 de julio – 14 de julio Festival Pokémon GO 2024: Global 15 de julio – 23 de julio Incursión con Arctos* 16 de julio Hora destacada con Bithora* 17 de julio Lección de incursión con Arctos* 17 de julio – 22 de julio Evento: Ultra Desbloqueo Parte 1: Mejor juntos 21 de julio Día de la comunidad de Pokémon GO 23 de julio Reloj especial con Digda y Alola-Digda* 23 de julio – 3 de agosto Incursión con Boreas (modelo de encarnación)* 23 de julio – 3 de agosto Megaincursiones con Mega Aggron* 24 de julio Hora de incursión con Boreus (modelo de encarnación)* 25 de julio – 30 de julio Evento: Desbloquear Ultra Parte 2: Poder del Acero 27 de julio Evento: Ultra Desbloqueo Parte 3: Día del Mega Raid 30 de julio Hora de las Luces con Togedemaru 31 de Julio Hora de incursión con Boreus (modelo de encarnación)* READ Playstation VR2: La PS VR2 decepciona con bajas cifras de ventas

Pokémon GO: Todos los eventos en julio de 2024 – recuerda estos días

Pokémon GO Fest 2024 continúa: En Europa la participación sólo ha sido posible hasta ahora en el Festival de Madrid. Pero ahora Pokémon GO Fest también se celebra en tu puerta. El evento se desarrollará desde el sábado 13 de julio hasta el domingo 14 de julio de 2024. Los siguientes jefes de incursión aparecerán en todo el mundo el sábado entre las 10 a. m. y las 6 p. m.:

¿De verdad quieres atrapar Pokémon que normalmente no encuentras en tu zona? Entonces deberías marcar este día en rojo en tu calendario. El domingo será aún más emocionante: el regreso de Dusk Mane Necorzma y Dawn Wing Necorzma. Aunque solo hayas capturado un Necrozma después de una victoria exitosa, estás recolectando importante energía de fusión. Luego puedes combinar Necrozma con Solgaleo para formar Necrozma (Evening Mane) o con Lunala para formar Necrozma (Morning Wings).

No te pierdas el Día de la Comunidad: El Día de la Comunidad con Zablardin se llevará a cabo el domingo 21 de julio. Zapplardin es un Pokémon parecido a un pez que es mayoritariamente de color blanco, pero sigue siendo uno de los Pokémon Eléctricos de quinta generación. Si tienes suerte, encontrarás un ejemplar deslumbrante. Pero aquí es donde la cosa se pone complicada: se sabe que el Pokémon pez de río Zapplardin es muy difícil de distinguir entre su forma iridiscente y su forma normal. Para el evento comunitario, el índice de brillo de Zapplardin se ha incrementado a un impresionante 1 de 25.

¿Pero vale la pena un evento comunitario? Zapplardin se puede convertir en Zapplarang a través de Zapplalek. La etapa final de desarrollo es, cuando se utiliza como delantero de incursión, un delantero eléctrico bastante útil. Si evolucionas a Zapplardin a Zapplalek durante el evento o hasta 5 horas después, tu Zapplarang aprenderá más tarde el ataque instantáneo “Volt Shift”.

Julio tiene eventos tan fuertes como junio de 2024, principalmente debido al Pokémon GO Fest. Puedes conocer las impresiones que dejó el gran evento de Madrid con nuestro editor Noah Struthoff aquí: Pokémon GO: Cómo el GO Festival de Madrid me devolvió al retiro.