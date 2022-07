Los inolvidables looks de Charlene desde Mónaco

2/16

En el guardarropa de Charlène von Monaco no solo hay looks clásicos y sencillos, cuando se trata de moda, la madre de la patria también está dispuesta a experimentar. Uno de los conjuntos más llamativos de la princesa de 1,77 metros es, sin duda, este brillante traje de Atelier Versace, que muestra a la perfección los hombros de la ex nadadora profesional. © Christian Almenana / dpa