Los investigadores descubren un enorme agujero de ozono sobre los trópicos, y los expertos dudan de los datos

Debido a que la formación y el agotamiento de la capa de ozono es un proceso dinámico que no es fácil de medir, los equipos de investigación anteriores no interpretaron correctamente sus datos, escribió el autor del estudio, Lu. Por lo tanto, muchos científicos están sorprendidos por el descubrimiento actual. Su evaluación muestra claramente que los niveles de ozono en el centro del agujero han disminuido en un 80 por ciento y que el agujero ha estado presente durante todo el año desde mediados de la década de 1980.

“No existe tal cosa como un agujero de ozono tropical”, dijo Paul Young, científico atmosférico de la Universidad de Lancaster en el Reino Unido y autor principal del informe sobre el ozono de la Organización Meteorológica Mundial. Se sabe desde hace muchos años que existen fluctuaciones en la capa de ozono en la estratosfera tropical, y que estos son procesos que se intensifican por las emisiones humanas y el cambio climático. “La referencia del autor al ‘agujero de ozono tropical’ se debe a que está analizando los cambios porcentuales en el ozono en lugar de los cambios absolutos, este último más relacionado con la dañina radiación ultravioleta”, dijo Young en un comunicado a Science Media UK. Además, parece que Qing-Bin Lu no ocupó una parte significativa de la literatura sobre la evolución del ozono en las diferentes capas de la atmósfera.

Martín Chipperfield. El profesor de química atmosférica de la Universidad de Leeds, Reino Unido, es considerado más despiadado en el trabajo. “Estoy sorprendido de que este estudio se haya publicado así”, dijo. A través de trabajos anteriores, la ciencia ha adquirido una buena comprensión del agotamiento del ozono polar y su lento y cambiante proceso de regeneración. “Esta nueva investigación no me convence de lo contrario”. Chipperfield se mostró muy escéptico sobre el hecho de que un solo trabajo hubiera confirmado cambios tan grandes en el ozono en los trópicos que no se habían confirmado en ningún otro lugar. “La ciencia nunca debe basarse en un solo estudio, y este nuevo trabajo necesita una revisión cuidadosa antes de que pueda aceptarse como un hecho”.