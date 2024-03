Los investigadores están estudiando el papel del microbioma intestinal.

24vita Vivir saludablemente

de: Laura Nobbs

En un estudio actual, investigadores estadounidenses están examinando el papel del microbioma intestinal en el desarrollo de enfermedades relacionadas con la edad, como la enfermedad de Alzheimer.

Muchas enfermedades tienen su origen en el intestino; el desarrollo del Alzheimer también puede estar relacionado con el microbioma intestinal, es decir, los microorganismos que se encuentran en los intestinos. Aunque la enfermedad de Alzheimer aparece por primera vez a través de olvidos y cambios de comportamiento, la enfermedad no se limita al cerebro. Las enfermedades relacionadas con la edad pueden deberse a niveles reducidos de inflamación crónica. Los investigadores ahora han investigado lo que sucede en el intestino en el estudio actual. Los resultados fueron publicados en la revista especializada “Informes científicos“Al corriente.

¿Microbioma enfermo, cerebro enfermo? Comunicación entre el intestino y el cerebro.

Los olvidos y otros problemas cognitivos son los primeros signos de la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, la enfermedad puede comenzar en los intestinos. © Imágenes Bond5/Imago

En efecto, según Organización Mundial de la Salud Alrededor de 50 millones de personas en todo el mundo padecen la enfermedad de Alzheimer u otra forma de demencia. Sin embargo, en los próximos años muchas más personas podrán sufrir las consecuencias de la enfermedad de Alzheimer. Para poder tratar la enfermedad a tiempo o incluso prevenirla, los investigadores buscan el origen de la demencia. Es probable que esto ocurra en el intestino, como sugieren los estudios actuales.

Sus predecesores Estudios animales en ratones. Ya se ha demostrado que la enfermedad de Alzheimer puede transmitirse a ratones jóvenes mediante la transmisión de microbios intestinales. Entonces hay una conexión Entre el sistema digestivo y la salud del cerebroP: El estudio actual realizado por un equipo de investigación internacional dirigido por la autora del estudio, Margo Heston, respalda esta teoría. Por tanto, la inflamación podría ser el mecanismo subyacente.

Estudio actual realizado por la Universidad de Wisconsin: El origen está en la mucosa intestinal

Como parte del estudio, los investigadores analizaron Universidad de Wisconsin Muestras de heces de un total de 125 sujetos para detectar calprotectina fecal. Esta proteína indica la presencia de los llamados neutrófilos en el revestimiento intestinal. Estos, a su vez, están relacionados con la inflamación. Además de las muestras de heces, los participantes tuvieron que completar una serie de pruebas cognitivas, así como entrevistas sobre antecedentes familiares y pruebas del gen de riesgo de Alzheimer. Parte del grupo también se sometió a exámenes clínicos para detectar signos de placas de proteína amiloides. Estos se consideran un importante presagio de enfermedades neurodegenerativas.

Altos niveles de inflamación en los intestinos en pacientes con Alzheimer

“Las personas con la enfermedad de Alzheimer parecen tener más inflamación en los intestinos. En estudios de imágenes cerebrales, aquellos con mayor inflamación intestinal tenían una mayor acumulación de placas amiloides en el cerebro”, explica la psicóloga Barbara Bendlin de la Universidad de Harvard. Universidad de Wisconsin A la revista Science Alerta científica. Además, en los pacientes afectados también aumentan las características placas amiloides. Biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer Con los valores de inflamación, además, los resultados de las pruebas de memoria disminuyeron en función del nivel de calprotectina.

Los resultados del estudio actual confirman estudios anteriores. investigadores americanos Universidad de Nevada Por ejemplo, se ha descubierto que determinadas bacterias intestinales pueden estimular señales inflamatorias en el cerebro. El equipo de investigación descubrió que los pacientes con Alzheimer tenían mayores niveles de inflamación en los intestinos en comparación con el grupo de control. Esto puede deberse a que los cambios en el microbioma provocan inflamación a nivel sistémico, según Margo Heston. Según los expertos, esta inflamación es leve pero crónica. En más estudios, los médicos ahora quieren saber si existe algo más que una simple relación entre las bacterias intestinales y la enfermedad de Alzheimer o si el microbioma realmente está involucrado en el desarrollo de la enfermedad.

