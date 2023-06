Los jóvenes fanáticos votaron por “Oshi no Ko” como el mejor anime de la primera mitad de 2023.

El diario japonés ¡para empujar! Más Dirigió a uno de sus jóvenes lectores encuesta de opinión A través de él, Anime 2023 les gustó más hasta ahora. Aquí están los resultados.

Los jóvenes aficionados votan

Un total de 2665 jóvenes fanáticos del anime de entre 10 y 24 años participaron en la encuesta realizada en el transcurso de una semana. Deben votar qué anime de la temporada invierno-primavera 2023 es el mejor y el mejor.

No es de extrañar que el primer lugar haya sido para el exitoso título “Oshi no Ko”, que complació a los jóvenes fanáticos no solo por su trama, sino también por la calidad de la animación y la música. La plataforma se completa con “Swordsmith Village Arc” de la franquicia “Demon Slayer”, seguida de “Tokyo Revengers: Christmas Showdown”, una secuela que ya está en desarrollo.

A esto le sigue “My Love Story with Yamada-kun at Lv999” en el número 4, “Mashle” en el número 5, la nueva serie “Pokemon” en el número 6 y “The Dangers in My Heart” en el número 7, que es el cuarto episodio La primera parte de la serie ONA “Uma Musume: Pretty Derby – Road to the Top” ocupó el octavo lugar, “Blue Orchestra” ocupó el noveno lugar y, finalmente, “KonoSuba: An Explosion on This Wonderful World” ocupó el décimo lugar.

¿Qué opinas del resultado de esta votación? ¿Elegiste lo mismo o te faltan algunas animaciones en esta lista? ¡Cuéntanos en los comentarios!

