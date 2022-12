normalmente no sacudas la cabeza Conocido por los juegos de género de aventuras, como La vida es extraña serie. juntos Centrarse en el entretenimiento El estudio de desarrollo está trabajando actualmente en un nuevo juego que Los premios de los juegos 2022 con remolques anunciado solemnemente.

en Los marginados: fantasmas del Nuevo Edén debe ser Juego de rol clásico Hizo esto ya a primera vista Aventura mística y emocional Parece que.

¿Qué es Outcasts: Ghosts of New Eden?

Nuevo Edén, América del Norte, 1695: Antea Duarte y Red Mac Raith son los llamados parias cuyo trabajo es Proteger a las personas de lo paranormalluchando y desterrando seres peligrosos (principalmente fantasmas).

El tráiler en realidad revela que Antea también parece convertirse en un fantasma Ella tiene. Esto sucedió durante una misión en la que fue herida de muerte. La pareja busca desesperadamente una manera levanta la maldición Y gratis Antea.

Según Focus Entertainment, el Mundo maravilloso Para explorar el desierto de América del Norte viejos secretos revelado f misterios místicos para resolverlo, así como en Lucha contra fantasmas y demonios y otros súper oponentes para sobrevivir.

Para poder defenderse y mantener alejados a los oponentes, es necesario Combina las habilidades de Antea y Red. Si bien Antea tiene habilidades espirituales (como la teletransportación), Red incluye un arsenal de armas físicas. Es más Ingredientes mágicos son usados.

Además, deberás tomar decisiones durante el juego. Influir en el curso posterior de la historia y, en última instancia, en el destino de los habitantes de New Eden tener – Ya sean almas vivas o errantes..

¿Cuándo sale Banishers: Ghosts of New Eden?

La fecha exacta de lanzamiento aún no se conoce. Sin embargo, los funcionarios revelaron esto finales de 2023 Se puede confiar en Banishers: Ghosts of New Eden. Además, está destinado a Playstation 5Y el Xbox X/S y computadora El aparece.