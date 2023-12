Los mejores juegos de la comunidad GP: ¿Qué juegos te gustaron más en 2023?

¿Qué juegos de 2023 te han impresionado más?

2023 casi ha terminado y podemos recordar un año de juego muy ocupado con varias calificaciones altas: Baldur's Gate 3, Coral Island, Super Mario Bros. Wonder, Street Fighter 6, Zelda: Tears of the Kingdom, Dave the Diver, Marvel's Spider – Man 2, Resident Evil 4… Ya ves que podríamos seguir así para siempre, pero queremos ir al grano y ¡Consigue tu opinión!

Con todos los grandes juegos, no es fácil elegir lo mejor de lo mejor. En los Game Awards de este año, el desarrollador Larian Studios se llevó a casa el premio al 'Juego del año' por Baldur's Gate 3, pero ¿quizás tengas una opinión diferente?

Y al final del año, nos gustaría saber de usted nuevamente cuáles son sus mejores títulos de 2023. Hemos reunido 50 juegos importantes lanzados este año para que pueda elegir.

¡Vota por tus juegos favoritos de 2023! Tienes 5 votos para repartir.





¿Tu juego favorito no está incluido? Desafortunadamente, no podemos enumerar todos los títulos lanzados en 2023, de lo contrario no estaríamos terminados mañana. Pero, por supuesto, puedes decirnos en los comentarios qué juegos no se mencionan aquí y cuáles también pertenecen a la cima de la plataforma para ti este año. Háganos saber qué títulos eligió en la encuesta y por qué.

¿Quieres saber qué juegos calificó el equipo editorial de GamePro como los mejores este año? Entonces visita nuestro sitio web durante las vacaciones. Por supuesto, también te traeremos nuestros 20 mejores juegos de personajes. También tenemos algunos consejos para ti y te diremos qué juegos esperamos con más ansias en 2024.

¡Gracias por su participación! Estamos emocionados de ver qué títulos se jugarán en la liga más importante de la historia en 2023.