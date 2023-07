Los mejores tuits de la semana (114)

Queridos lectores, es muy divertido que siempre tuiteemos nuestras buenas noticias de la semana los domingos, ¿no? Entonces, en un día en que el 99% de las personas están de muy buen humor y el sol brilla sobre nuestro trasero. Al menos literalmente. Pero antes de seguir hablando de ello, esta es la razón simple y comprensible de esto: tenemos que investigar todo tipo de cosas que te sacuden la cabeza de lunes a viernes. ¡A través de bromas muy superficiales y bromas verbales, pero también a través de algunos tweets WTF! de politicos ¿Por qué deberíamos pensar en Hubert Aiwanger (los votantes libres) en este momento? No tengo ni idea, debe ser casualidad. Esperamos que ahora entiendas un poco mejor por qué queremos leer solo buenas noticias al menos los fines de semana para compensar. Informes que evocan sonrisas en nuestros rostros tristes y momentos felices, nos engañan haciéndonos creer que nuestra sociedad no está completamente perdida después de todo. Con eso en mente, ¡te deseamos unos lindos minutos con nuestros tweets de las buenas noticias de esta semana!

No tengo un modelo a seguir más grande. <34567

He estado tratando de comunicarme con mi abuela de 94 años por teléfono durante días, pero no tengo éxito porque ella siempre está en movimiento y disfrutando de su vida.

Aunque mi mamá nunca me dijo que me amaba, de vez en cuando me traía algo del supermercado. Y ahora, cada vez que voy de compras, tengo ganas de comprar algo que hará felices a las personas que amo 😠

– 𝙧𝙤𝙩𝙚𝙧 𝙥𝙖𝙣𝙙𝙚𝙧 (roter_pander) 27 de junio de 2023