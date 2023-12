Los primeros signos aparecen en la cara.

24vita Vivir saludablemente

La piel no es sólo el espejo del alma, sino también el espejo del cuerpo. A veces se pueden observar enfermedades intestinales en la piel de la cara.

Como órgano más grande del cuerpo humano, a la piel a menudo se le llama el “tablero de la salud”. Porque algunas enfermedades ya se pueden ver en la piel del rostro. Los intestinos enfermos, en particular, a menudo se pueden notar por cambios en el color de la cara o arrugas en ciertas áreas de la cara.

Intestino enfermo: cambios en la piel que pueden indicar enfermedad

Cada órgano del cuerpo y sus posibles enfermedades se reflejan en determinadas zonas del rostro. © DC_2 a través de www.imago-images.de/IMAGO

Aunque cada persona tiene un color base de piel del rostro muy individual, las variaciones pueden indicar una enfermedad. Por ejemplo, la piel pálida puede ser el primer signo de una infección gastrointestinal. Por otro lado, la salud se refleja en un ligero toque rosa. Esto indica circulación normal, sangre clara con mucho oxígeno y presión arterial baja. Además, cada órgano del cuerpo se refleja en una zona concreta del rostro.

Por ejemplo, una piel notablemente gruesa con arrugas hinchadas y especialmente líneas horizontales puede indicar un sistema nervioso hiperactivo, trastornos y mala salud intestinal. En estos casos se recomienda una dieta saludable baja en azúcar, poco alcohol y descanso y relajación. Sin embargo, los problemas estomacales a menudo también se reflejan en arrugas y cambios en la piel de la zona inferior de las mejillas. Si hay cambios en la zona media de las mejillas, el colon y el estómago pueden verse afectados por una enfermedad.

Intestino y piel del rostro sanos: las investigaciones aún no han demostrado claramente la relación

La debilidad intestinal también puede aparecer a través de arrugas que recorren un semicírculo a ambos lados de la boca desde las alas de la nariz hasta el nivel de las comisuras de la boca. Los problemas estomacales causados ​​por el estrés y el cansancio se pueden identificar por la aparición de hoyuelos en las comisuras de la boca y arrugas que llegan hasta el mentón. Si nota arrugas y manchas en la barbilla, esto puede ser un signo de trastornos digestivos o enfermedad abdominal baja. En general, los problemas dentro o alrededor de la boca pueden indicar problemas con el sistema digestivo, ya que ambos órganos del sistema digestivo están estrechamente relacionados y, por lo tanto, ambos suelen verse afectados. Cambiar su dieta para incluir más comidas calientes al vapor puede ayudar a promover la salud intestinal. En este caso, lo mejor es evitar comer muchos alimentos crudos y dulces.

Aunque existe una cierta relación entre posibles enfermedades y diversas formas de manchas, deformidades y arrugas, esto aún no se ha demostrado científicamente de forma clara. Sin embargo, esto se está convirtiendo cada vez más en el foco de investigaciones e investigaciones, ya que hay muchas observaciones al respecto y los resultados ya se están aplicando en muchos procesos.

