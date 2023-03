Los problemas de Mercedes son “autoproducidos”, según Helmut Marko

11:18 a.m.

10:34 a.m.

Stuck confía en los “buenos resultados” de Aston Martin.

Nos quedamos con Aston Martin porque algunos piensan que el ex equipo de Sebastian Vettel puede ganar este año. El ex piloto de Fórmula 1 Hans-Joachim Stuck no llega tan lejos. “Están en un camino prometedor”, dice. frente a “Eurosport”.

Strietzel dijo que se había “desarrollado en la dirección correcta durante el invierno” y que podía “esperar buenos resultados”. Sin embargo, será “difícil” llegar al nivel de Red Bull, porque el progreso de los Bulls en Bahrein ha sido colosal.

Sin embargo, Aston Martin tiene un “equipo fuerte” y Mike Crack es “el tipo correcto en la cima”, cree Stock, quien también agrega: “Alonso es cualquier cosa menos viejo. Puedes ver lo importante que es la experiencia”.

Por cierto, no cree que Sebastian Vettel ahora se arrepienta de su renuncia. “En su lugar, estaría más feliz por Aston Martin, porque es su trabajo, entre otras cosas, que ahora conduzcan al frente”, dijo el hombre de 72 años.