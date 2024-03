Los próximos teléfonos inteligentes Pixel de Google vendrán en tres tamaños de pantalla este otoño

Se espera que la próxima generación de teléfonos inteligentes de Google se lance en el otoño de 2024, pero traerá algunos cambios significativos con respecto a los Pixel 8 y Pixel 8 Pro actualmente disponibles. Según los rumores actuales, no sólo cambiará el diseño exterior de los dispositivos, sino también la propia serie: en lugar de lanzar como hasta ahora sólo dos modelos de gama alta, que se diferencian principalmente en el tamaño, se supone que Google lanzará la próxima generación del dispositivo. . Pixel 9 en tres dimensiones de pantalla diferentes.

Portal de rumores 91 móviles de la India Los informes sugieren que Google también lanzará el Pixel 9 Pro XL además del Pixel 9 y Pixel 9 Pro. Sin embargo, el modelo XL no será más grande que cualquier teléfono Pixel lanzado hasta ahora. De hecho, se espera que la próxima generación de Pixel sea más compacta, ya que algunos usuarios no quieren (o no pueden) llevarse un teléfono inteligente de 6,7 pulgadas como el Pixel 8 Pro en su bolsillo.

Tres tamaños de píxeles

Si bien la serie Pixel 8 está actualmente disponible en tamaños de pantalla de 6,2 y 6,7 pulgadas, el Pixel 9 solo vendrá con una pantalla de 6,03 pulgadas. Entonces, el Pixel 9 Pro mide 6,1 pulgadas de largo y el Pixel 9 Pro XL debería tener 6,5 pulgadas de largo. De este modo, Google contrarrestará la tendencia actual de smartphones más grandes con cada cambio generacional, pero al mismo tiempo seguirá su propio camino, porque el Pixel 8 ya es más pequeño con 6,2 pulgadas que sus predecesores directos. El Pixel 7 mide 6,3 pulgadas y el Pixel 6 mide 6,4 pulgadas.

Google no ha utilizado el sufijo XL desde 2019, más recientemente con el Pixel 4 XL. El Pixel 5 fue el único modelo 5G en 2020 antes de que Google cambiara a su esquema de nombres actual con Pixel 6 y 6 Pro. Mientras tanto, la sexta generación introdujo el chip tensor de desarrollo propio y la ahora distintiva barra de cámara en la parte posterior.

Cambios de diseño y diferenciación de cámaras.

Según el informe, con el Pixel de novena generación, Google no sólo amplía su gama de modelos más cerca de Apple y los llama iPhone 15, 15 Pro y 15 Pro Max, sino que también se supone que seguirá a Apple en términos de diseño. , según ha trascendido de las imágenes. Esta pantalla muestra una pantalla plana que ya no es redonda en los lados, sino que tiene esquinas claramente redondeadas. El marco de metal que lo rodea recuerda mucho a los iPhone actuales, o incluso al Samsung Galaxy S24.





Hasta ahora, Google se ha basado en distinguir entre Pixel y Pixel Pro cuando se trata de cámaras, y es probable que siga así. Sin embargo, se dice que Pixel 9 Pro y 9 Pro XL tienen el mismo módulo de cámara, que tiene tres lentes. El Pixel 9 más pequeño, por otro lado, sólo debería tener un sistema de cámara dual.

Pasará aproximadamente medio año hasta que se lance la novena generación de Pixels y Google suele presentar sus nuevos teléfonos inteligentes en otoño. Antes de eso, se espera que sean el Pixel 8A y el Pixel Fold 2, el modelo de gama media de la serie actual y la segunda generación del teléfono plegable de Google. Esto podría anunciarse en la conferencia anual Google I/O, que tradicionalmente se celebra en mayo.



