Los que huyen de Rusia matan a su líder y huyen

Cada vez más soldados rusos dan la espalda a sus tropas y regresan a casa sin permiso. El abandono es común. © Stanislav Krasilnikov/Imago

El ejército ruso está sangrando mucho: los soldados huyen y sus comandantes resultan heridos. Crimea se convirtió en un punto focal.

MOSCÚ – No hay guerra sin obediencia individual: las fuerzas invasoras de Vladimir Putin están perdiendo terreno. Cada vez más hombres dan la espalda a Rusia, actualmente también en Crimea: ahora se dice que varios soldados de la 20.ª División de Fusileros Motorizados, que pertenece al 8.º Ejército en el sur de Rusia, desertaron e hirieron al subcomandante del regimiento. Lo malo es que estuvo allí brevemente y luego murió. Así lo informaron varios medios de comunicación independientes, citando al servicio de inteligencia ucraniano, sin proporcionar más detalles. La 20.ª División de Fusileros Motorizados está estacionada en la Crimea ocupada.

La deserción parece haberse convertido en la norma en el ejército invasor de Vladimir Putin. Esto puede estar relacionado con los éxitos del contraataque. guerra de ucrania Estos factores están relacionados, pero ciertamente también están relacionados con el poco respeto que Rusia tiene por sus soldados, como sospecha Christian Goebel. En el podcast transmitido por el ejército alemán “Inquiry”, el locutor del Centro de Historia Militar dijo: “En Rusia, por ejemplo, todavía existe la llamada “Dedowtschina” (“gobierno ancestral”), que se refiere a la Acoso severo a soldados jóvenes por parte de soldados mayores; los oficiales también maltratan a sus subordinados, hay Regímenes violentos en general o maltrato mutuo de los soldados; Hay que superar la obediencia del cadáver”.

En este contexto, Goble cita al ex oficial de reserva ruso y actual autor Mikhail Shishkin: “El ejército ruso era y sigue siendo una ‘escuela de esclavos’ en la que los soldados más viejos tienen un poder prácticamente ilimitado sobre los nuevos ‘reclutas'”, dice Shishkin.

El contraataque está surtiendo efecto: 100 árbitros en Rusia por semana

alto Semana de noticias Como parte de un ataque organizado, los soldados en Crimea cambiaron sus uniformes por ropa de civil y abandonaron su base en la región de Simferopol para huir a la vecina región rusa de Krasnodar. En esta zona viven más de cinco millones de personas, lo que es suficiente para esconderse. Muchos fugitivos también huyen a las antiguas repúblicas soviéticas de Armenia y Kazajstán. El medio de comunicación en el exilio Meduza informó que desde marzo de 2023, el sistema de justicia militar ruso ha dictado 100 sentencias cada semana contra soldados rusos, en la mayoría de los casos por retiro no autorizado de las tropas, lo que se conoce coloquialmente como deserción o deserción. Algunas sentencias condujeron a libertad condicional y regreso al frente, otras a penas de prisión.

Según una ley que se hizo más estricta en Rusia en septiembre de 2022, la deserción puede conllevar una pena de prisión de hasta 15 años, y la captura voluntaria por parte del enemigo puede conllevar una pena de prisión de diez años. “La traición es el delito más grave y los traidores deben ser castigados”, dijo el presidente ruso Vladimir Putin en 2019 tras el ataque tóxico al líder de la oposición rusa Sergei Skripal. La visión humanitaria de Rusia contrasta marcadamente con la de Europa; esto fue particularmente evidente en las guerras de Rusia y ahora es aún más evidente: el grupo de expertos alemán Stiftung Wissenschaft undpolitik describió el conflicto en Ucrania poco después de que estalló como una prueba de estrés para Rusia. Legitimación del sistema. Sus profecías se han cumplido.

La deserción tradicional: un problema para el ejército ruso

A pesar de esto, el régimen autoritario de Vladimir Putin parece bien establecido hasta el momento, y su pueblo parece apoyarlo. El éxodo de las fuerzas armadas de cualquier país es, por tanto, un desafío: a finales del año pasado, es decir, antes de que finalice el primer año de guerra, la Radio y Televisión Suiza (SRF), en referencia al Servicio de Migración de Kazajstán, informó que 100.000 emigrantes habían emigrado entre hombres rusos responsables del servicio militar.

Escapar de la bandera roja parece tener una tradición; El periódico Mitteldeutsche Rundfunk informó sobre la desesperación del “Grupo de Fuerzas Armadas Soviéticas en Alemania” (GSSD) estacionado en la antigua República Democrática Alemana: “Por pura desesperación, entre 400 y 500 soldados decidieron desertar cada año, una cifra casi desesperada Su esperanza era llegar de alguna manera a sus países de origen con engaños: o eran capturados por su propia gente o por la policía popular. Después de eso, los fugitivos capturados generalmente recibían poca atención: largas penas de prisión, palizas. hasta que cayeron, campos de trabajo, y la pena de muerte.

La venganza de Putin contra los desertores: Alemania ofrece protección

A diferencia de los objetores de conciencia rusos, a los militares desertores rusos se les concede asilo en Alemania, informó la Red Alemana de Liberación en referencia al Ministerio Federal de Migración y Refugiados (Bamf). Según la práctica de toma de decisiones actualizada después del estallido de la guerra sobre la situación en Rusia: “Los desertores deben seguir teniendo protección internacional regular. Las personas que serán reclutadas en el ejército y se negarán a servir recibirán protección internacional si se cumplen las condiciones necesarias para ello. En particular, se trata de actos de persecución vinculados a la causa de la persecución. Sin embargo, es probable que tales circunstancias sean menos frecuentes para este grupo de personas que para los desertores.” Poco después del inicio de la invasión, el Ministerio Federal del Interior definió el estatuto de los solicitantes de asilo: “Desde el término ‘guerra’, que se refiere al ataque a Ucrania, ya utilizado en la Federación Rusa “Si bien la representación política de la oposición puede ser castigada, la deserción -como expresión activa de oposición a la guerra- puede considerarse una expresión de convicción opositora”.

El escritor Elias Canetti también vio la deserción como la única oportunidad que tiene el individuo de hacer una declaración personal contra la guerra: Especialmente en la guerra, el ejército depende de la obediencia y por eso teme el poder del individuo. Al igual que la figura del paracaidista ruso Pavel Filatiev, cuyas memorias cita el periódico británico The Guardian, es representativo de las voces críticas de muchos soldados rusos que ya resonaban unos seis meses después del ataque: “Nuestros antepasados ​​derramaron mucha sangre por la libertad. . Moralmente, todo sería más fácil de soportar si Ucrania nos atacara, pero la verdad es que invadimos Ucrania sin que nadie nos lo pidiera. Aunque no cambie nada, ya no quiero apoyar esta locura.” (Carsten Hinzmann)

