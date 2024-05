Los sindicatos argentinos el 1 de mayo: unidos contra los libertarios

Los sindicatos divididos de Argentina se solidarizan el 1 de mayo para defender los derechos laborales Ya han ganado antes.

Buenos Aires taz | “La patria no está en venta. En las calles para cambiar vidas. – La patria no siete vente. En la calle para cambiar la vida.” Bajo estas consignas, la Confederación Sindical Argentina CGT convocó a una manifestación el 1 de mayo. Pero se produjo una gran movilización. Una manifestación en el monumento 'Canto al Trabajo', no muy lejos de la sede de la Central Sindical. Finalmente, las fuerzas debían dividirse para la huelga general del 9 de mayo.

Ya sea accidental o intencional, un gran grupo histórico de esculturas del escultor Rogelio de Urtia transmite una identidad muy contemporánea: catorce figuras de bronce tirando de un hilo una gran piedra. Porque si algo ha logrado el presidente libertario argentino, Javier Mille, es que los sindicatos individuales, algunos irremediablemente en conflicto, se han unido e implementado su tercer lema para el 1 de mayo: “Los derechos (de los trabajadores) están protegidos – defender a los teregos”.

Antes del 1 de mayo, quedó claro que defender los derechos laborales contra las políticas libertarias y neoliberales del presidente estaba dando sus frutos. La Cámara de Representantes aprobó el mega paquete legislativo del gobierno, cuya primera versión fracasó en una primera votación a principios de febrero. Pero en el paquete legislativo ahora aprobado, los 60 artículos originales que marcan el comienzo de la reforma de la legislación laboral de gran alcance se han reducido a sólo 16 artículos.

Huelga tras 45 días en el cargo del presidente

Según el sindicato, se han eliminado las restricciones al derecho de huelga y la penalización de la reunión en el lugar de trabajo. La llamada contribución solidaria que los no afiliados deben pagar al sindicato y que se especifica en los convenios colectivos negociados sigue siendo la misma. Su destitución habría supuesto un duro golpe para las arcas sindicales. Por otra parte, los sindicatos no pudieron impedir la ampliación a doce meses del período de prueba para los nuevos empleados. Resultado potencial: Los puestos permanentes pueden evitarse mediante cambios rápidos de personal. Pero esto puede ser revocado en el Senado, sin cuyo consentimiento nada surte efecto.

La CGT ya había ganado. Millay sólo llevaba 45 días en el cargo cuando los sindicatos organizaron su primera huelga general el 24 de enero. Estaba dirigido contra un amplio decreto presidencial destinado, entre otras cosas, a limitar el derecho de huelga y la libertad de los sindicatos. Mediante medida cautelar lograron que esta parte del decreto quede suspendida hasta que la Corte Suprema revise su constitucionalidad. Sin embargo, los sindicatos están a la defensiva. Saben también que todo esto es una guerra defensiva con victorias individuales.

Hasta el momento, no han podido hacer frente a la ola de despidos que ha afectado a unos 15.000 empleados del sector público. Y como el gobierno no aceptó convenios colectivos industriales con aumentos salariales superiores al doce por ciento, no pudo hacer nada para frenar la caída de los salarios reales. Por eso los sindicatos han anunciado una segunda huelga general el 9 de mayo.