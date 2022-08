Los televisores de gama alta para PS5 ya están a la venta en Otto

En Otto, puede obtener un televisor LG OLED B19 4K de alta calidad, que también es muy adecuado para jugar a un precio muy razonable. Solo pagas 780,32 euros por la versión de 55 pulgadas. El precio de 918,03 € se muestra en la página de la tienda. Sin embargo, si hace clic en la casilla “¡Ahorre un 15% adicional!” Debajo del precio y usa el código que encuentras allí al finalizar la compra, obtendrás un descuento adicional.

LG OLED B19 (4K, 55 pulgadas, HDMI 2.1) por 780,32 € en Otto (¡usa el código!)





Según las plataformas de comparación, Otto es actualmente el proveedor más barato del modelo a este precio y por un claro margen. Esto se aplica incluso si incluye los gastos de envío de 34,95 €. Por cierto, el código de cupón sigue siendo válido hasta el 15 de agosto, pero el precio del televisor puede cambiar en cualquier momento.

calidad de imagen: El LG OLED B19 ofrece una excelente calidad de imagen, y esto, por supuesto, no es menos gracias a su tecnología OLED. Esto asegura un negro perfecto y, por lo tanto, un contraste infinitamente alto. Dado que no tienen una retroiluminación tradicional, sino que regulan el brillo de cada píxel individualmente, los televisores OLED también son muy buenos para mostrar escenas con partes claras y oscuras de la imagen. Si bien el B19 no puede competir con el LG OLED C17, que es más caro, debido a un brillo máximo más bajo y un procesador de imagen más débil, la diferencia rara vez se nota en la práctica.

los juegos: El LG OLED B19 tiene una pantalla de 120Hz y dos puertos HDMI 2.1. En principio, esto significa que es posible jugar en 4K con hasta 120 fps con la PS5 y la Xbox Series X. Esto diferencia al B19 del LG OLED A19, que suele ser más económico y solo funciona a 60 Hz. También se admiten VRR (frecuencia de actualización variable) y ALLM (modo automático de baja latencia). El retraso de entrada es muy bajo a 5ms a 120Hz. Por lo tanto, el LG OLED B19 es ideal para juegos.

LG OLED B19 (4K, 55 pulgadas, HDMI 2.1) por 780,32 € en Otto (¡usa el código!)





Por cierto, el LG OLED B19 es una de las muchas variantes que son casi idénticas al LG OLED B1 de 2021. Recientemente obtuvo un sucesor con el LG OLED B2, que actualmente es mucho más caro, alrededor de 1500 euros. Puede obtener más información sobre los dos modelos y sus competidores en nuestra guía de compra de televisores:





246

3



Más sobre este tema Los mejores televisores para juegos 4K de 2022: en comparación con PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series