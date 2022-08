Los tiradores de extracción son muy populares › ifun.de

con éxito Escapar de Tarkov Como Caza: Confrontación Los tiradores de extracción parecen estar celebrando una pequeña tendencia en este momento, y otros desarrolladores ahora se están subiendo al carro. rural los ladronesTambién llamado “Space Tarkov”, está programado para ingresar al programa Early Access en octubre. Sin embargo, en Gamescom, tenemos la vista puesta en hienas exóticas y Quirky Deceive Inc. En lugar de eso.

hienas

Ya es una historia de fondo hienas Él revela que el tirador del equipo no se toma a sí mismo demasiado en serio. Mientras que el planeta Tierra ya no es habitable en un futuro lejano, la parte próspera de la población ha buscado un nuevo hogar en Marte.

Para alimentar una sed insaciable de antiguas reliquias de la cultura pop, los marcianos ricos envían periódicamente naves espaciales a la antigua Tierra para recolectar estas reliquias y venderlas a precios elevados. En consecuencia, se formaron bandas entre el resto de terrícolas, las hienas que llevan su nombre, que se especializaron en robar estas naves de rescate. Por supuesto, esto suena muy escandaloso, especialmente porque estas reliquias son viejas consolas de juegos, cubos de Rubik y otras baratijas que sería muy fácil para las hienas obtener directamente en tierra, en lugar de secuestrar barcos fuertemente custodiados.

Desde el punto de vista del juego, la historia es secundaria de todos modos. En el juego multijugador, compites como un equipo de tres contra otros cuatro escuadrones de hienas en cada incursión, todos compuestos por personajes completamente alienígenas y superpoblados. Tu trabajo es limpiar tantas cajas fuertes protegidas como sea posible y luego retirar el botín de forma segura. Por supuesto, también puedes dejar el trabajo sucio a otros equipos para luego arrebatarles el botín.

Por supuesto, las habilidades especiales de diferentes personajes te ayudarán. Por ejemplo, la majestuosa drag queen Galaxia lleva un sistema de escudo con el que puede frenar y lanzar proyectiles enemigos. El “Pro”, que ya está atrayendo la atención de una manera bastante espantosa debido a la máscara del presidente Nixon, usa una torreta desplegable. Y el Comandante Wright trae un cañón de espuma al campo, por nombrar algunos.

El estudio de desarrollo Creative Assembly, ya conocido por la serie Total War, está a cargo de Hyenas, pero ya ganó experiencia con el título en primera persona con Alien Isolation. Lo bien que jugarán las hienas en la práctica, sin embargo, aún no se ha probado en el juego, el alfa se volverá aqui El registro es posible, al menos ya está anunciado.

empresa de engaño

También en empresa de engaño Tienes que robar el botín y llevarlo a un lugar seguro. Sin embargo, el truco de disparos no te lleva al futuro, sino que te lleva de regreso a los años setenta y te convierte en una especie de agente. En Deceive Inc. Además, cada partido se divide en tres fases. Primero, debe ubicar la bóveda y romper las cerraduras de las puertas en el camino o encontrar las tarjetas de acceso correctas. Además, puedes recopilar actualizaciones y mejorar tus habilidades en el camino. Una vez que se rompe la caja fuerte, la tarea es agarrar el botín y eventualmente llevarlo a uno de los tres puntos de extracción.

Sin embargo, por supuesto, no eres el único espía en el juego. Por lo tanto, debe confiar en sus propias fortalezas de camuflaje, engaño y ocultación para evitar ser el objetivo de sus oponentes. Además, puedes copiar la apariencia de cada personaje no jugable, lo que también te permite pasar desapercibido en las áreas de seguridad. Si no hay NPC alrededor, incluso puedes disfrazarte de un elemento. Esto funciona bien como un jarrón de pie en la esquina, pero cuando se desliza por los pasillos como un inodoro, inevitablemente llamará la atención.

Gráficamente, Deceive se presenta como algo ventajoso, pero el aspecto reducido encaja perfectamente con el atuendo del viejo traficante. Sin embargo, los desarrolladores todavía tienen que trabajar para equilibrar la fase de extracción. Si todos los espías han sobrevivido para entonces, por supuesto, deambularán por los puntos de extracción al final y esperarán poder descubrir y eliminar al jugador que tiene el botín. Quizás un temporizador de escape más rápido podría proporcionar más incentivos para no querer atrapar al espía con el botín en el último minuto.

Clones asesinos del espacio exterior: el juego

Por una vez, el tirador de terror asimétrico no es un tirador de extracción, sino que sigue la jugabilidad que quizás conozcas de Viernes 13 (o Dead by Daylight y Evolve, si no usas una aplicación de videojuego de película de terror sobre fantasía. Mass asesino Jason Conocido).

Si ya te zumbaron los oídos cuando escuchaste el título Killer Klowns from outside space, claramente estás familiarizado con la basura de los años 80. La extraña película de terror está tan llena de extraña comedia que el equipo de desarrollo de Teravision Games se sintió obligado a crear un juego de PC igualmente extraño.

Los desarrolladores todavía dudaban en idear las escenas del juego, pero al menos explicaron el juego. 7 personas compiten contra 3 payasos asesinos en un partido. En el lado invasor del espacio están los valientes, el guardabosques encubierto, el tanque pesado, el rastreador que puede hacer perros rastreadores de globos y un mal cazador para elegir. Por supuesto, los payasos llevan sus pistolas de colores brillantes como arma principal y envuelven a sus víctimas en algodón de azúcar. Auténtico hasta ahora.

Se asignan 25 vidas a personas, que se asignan aleatoriamente a motociclistas, que son luchadores duros, policías que son buenos con las armas, villanos rápidos, retrasados ​​creativos y adolescentes que son al menos expertos en esconderse. Si mueres, la partida aún no ha terminado, pero reaparecerás como uno de los terrícolas restantes hasta que se agoten todas las vidas o hasta que maten a los payasos.

Por cierto, los desarrolladores están en contacto con los antiguos productores y prometieron transferir la visión original de la película a su juego de computadora. De todos modos, estamos muy emocionados y ya estamos deseando que llegue la base a la que te unes. aqui Ya puedes registrarte.