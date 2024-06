Los usuarios de iPhone pueden probar nuevas funciones

Los propietarios de iPhone curiosos ahora pueden experimentar la primera vista previa de iOS 18 en sus teléfonos inteligentes. Lo mismo se aplica, entre otras cosas, al iPad con iPadOS 18. Le mostraremos cómo instalar la versión beta y a qué debe prestar atención.

Este año, Apple vuelve a ofrecer una vista previa gratuita de iOS 18 para iPhone a todos los usuarios interesados. Todavía está dirigido principalmente a desarrolladores. Es mejor que los usuarios curiosos esperen hasta que la versión beta pública esté disponible en julio. Pero si no puede esperar para ver las nuevas funciones, aquí tiene una guía rápida sobre cómo instalar la vista previa para desarrolladores. Además de la actualización del iPhone, la compañía, como es habitual, también presentó versiones beta de iPadOS 18, macOS Sequoia, visionOS 2 y watchOS 11.

Como en años anteriores, Apple no sólo permite a los desarrolladores registrados, sino también a todos los demás propietarios de iPhone instalar una vista previa de los sistemas operativos que se esperan para el otoño. La compañía espera que estas pruebas aumenten la cantidad de errores que se pasan por alto internamente. Si una aplicación ya no funciona como de costumbre en iOS 18, puede dejar una nota a los desarrolladores de Apple utilizando la aplicación de comentarios incorporada.

Además de iOS 18, ahora también puedes probar iPadOS 18, watchOS 11, macOS Sequoia, tvOS 18 y visionOS 2. Así tienes la libertad de elegir en qué dispositivo quieres probar las nuevas funciones.

En Configuración, puedes elegir qué actualizaciones quieres recibir

¿Instalar la versión de prueba o es mejor esperar?

Como se mencionó anteriormente, las betas son versiones experimentales de los próximos sistemas operativos. Esto significa que pueden ocurrir problemas o pérdida de datos. Por lo tanto, debes considerar cuidadosamente si deseas instalar versiones beta en tu iPhone o Mac principal. Si quieres estar seguro, puedes usar un iPhone antiguo y no tu ID de Apple principal. Aquí es donde se almacenan los archivos importantes en iCloud. Estos datos también pueden ser vulnerables en determinadas circunstancias. Antes de instalar iOS 18, siempre debes crear una copia de seguridad actual.

También puede suceder que algunas aplicaciones no sean compatibles con iOS 18. Esto puede manifestarse en el hecho de que simplemente ya no se inician después de instalar la versión beta. Es posible que las aplicaciones bancarias o las aplicaciones TAN en particular no funcionen. Es posible que muestren mensajes incorrectos sobre jailbreak. Sin embargo, esto varía de un banco a otro.

Algunos desarrolladores adaptan sus aplicaciones rápidamente. En algunos casos, los bancos también ofrecen pruebas de prueba en las que puedes participar. Sin embargo, en el peor de los casos, habrá que esperar hasta que en otoño se presenten al público los nuevos sistemas operativos o hasta que se actualicen las aplicaciones correspondientes.

No deberías culpar a los desarrolladores durante la fase beta de iOS 18 de Apple. Los nuevos sistemas operativos son versiones beta con las que los programadores también deben lidiar primero. Sólo entonces podrás realizar ajustes. Las quejas generales sobre la App Store en particular están fuera de lugar.

iOS 18: Cómo instalar la vista previa

Como se mencionó anteriormente, debes crear una copia de seguridad existente antes de instalarla en tu iPhone. Será mejor que crees esto En tu Mac o PC. Debe asegurarse de que su dispositivo de prueba ejecute la versión actual de iOS 17. Antes de poder instalar la versión beta para desarrolladores de iOS 18, debe iniciar sesión en Sitio web del desarrollador Inicie sesión en la empresa con su cuenta de Apple. Desde hace algún tiempo no es necesaria una cuenta de pago para instalar versiones de prueba.

Luego puede abrir Configuración > General > Actualización de software en su iPhone y seleccionar “iOS 18 Developer Beta” en Actualizaciones Beta. Es posible que este elemento del menú tarde algún tiempo en aparecer. Después de hacer clic en “Atrás”, su teléfono inteligente descargará la información necesaria para la versión de prueba. Después de una breve espera, aparece la opción para descargar e instalar la versión de prueba.

Si tiene problemas con las actualizaciones, normalmente puede cambiar a la versión anterior del sistema operativo. Sin embargo, Apple Watch y Vision Pro son una excepción. A diferencia de iOS 18, degradar watchOS o VisionOS no es fácil. Sólo puedes instalar versiones más nuevas. Entonces, si tienes un problema, debes visitar Apple Store y pedir ayuda. El cinturón de desarrolladores puede ayudar con VisionOS.