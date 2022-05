Lucha en Argentina contra impuestos especiales para grandes agroexportadores

Buenos Aires. Productores agropecuarios protestan en la capital argentina contra las políticas del presidente Alberto Fernández. Al mismo tiempo, hubo otras protestas en varias ciudades de provincia. Varias organizaciones agrícolas habían llamado. Sin embargo, algunas asociaciones claves de la coordinadora nacional, la Mesa de Enlace, se retiraron esta vez por considerar inapropiado el momento de la protesta. Demostraciones Cayó Probablemente por lo tanto relativamente débil.

La razón principal es que el gobierno ha anunciado la introducción de un impuesto especial para los grandes exportadores agrícolas. Para. Debido a la actual coyuntura internacional, las exportaciones argentinas de granos han experimentado un fuerte aumento, lo que, con el aumento de los precios, ha traído grandes ganancias a los exportadores. Ya hubo una exportación récord el año pasado, este año debería ser aún mayor.

Sin embargo, paradójicamente, esto exacerba la ya difícil situación del país porque ya tiene el combustible de inflación más alto. A medida que aumentan las exportaciones, también lo hacen los precios de los alimentos en el mercado interno. El crecimiento económico relativamente alto no llegó a la mayoría de la población.

Por lo tanto, los críticos han acusado a los organizadores de ser injustos. Se oponen a una legislación que solo se aplica a las empresas que no tienen plantilla y son de gran venta. Los agricultores no se verán afectados. Sus beneficios también han aumentado considerablemente debido al aumento de la demanda de maquinaria agrícola en los últimos años. Se ha demostrado.

También ha sido acusado de ser un fenómeno puramente político a favor de la oposición, con líderes del partido del expresidente Mauricio Macri y sus aliados del partido radical liderando las protestas. Entre los organizadores Encontrado y Louis Miguel Etsewehr, quien Difamatorio Macris, gran terrateniente y exministro de Agricultura.

Sin embargo, no ha habido un aumento en los impuestos a la exportación de los productos agrícolas en disputa desde hace mucho tiempo entre el gobierno argentino y los agricultores, y no hay planes para aumentarlos. Que hacer. Estas tarifas se redujeron inicialmente (y se abolieron parcialmente) durante el gobierno de Macri, pero volvieron a aumentar al final de su mandato. El actual gobierno no ha modificado este porcentaje para levantar, Para liberar a los consumidores. Solo los aranceles sobre los productos de soya procesados ​​se incrementaron en un dos por ciento a la tasa de 2020.

Por otro lado, el gobierno de Fernandes ha estado tratando cada vez más de frenar las exportaciones ilegales. Prohibición. En los últimos dos años, Gendermary y Customs han descubierto innumerables envíos no anunciados de soja y maíz traídos a países vecinos y declarados de producción local. Paraguay, por ejemplo, ha exportado más soja que en los últimos años producido.

Gendermary estima que en el pasado se contrabandeaban 6.000 toneladas de grano a la semana. Estimado El daño a las autoridades fiscales argentinas se estima en $ 25 mil millones a $ 30 mil millones anuales. Muchos años después, es probable que la medida del gobierno haya contribuido en gran medida al descontento de las víctimas, de ninguna otra manera.