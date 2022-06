Luchando en el frente oriental: combatientes de Azov en Rusia

“¿Pero qué significa eso? De una forma u otra, la mayoría de las fuerzas de ocupación se han dado cuenta hace mucho tiempo de que no tienen perspectivas en Ucrania”, dijo Zelensky.

La excanciller Angela Merkel (CDU) actualmente no se ve a sí misma como mediadora en la guerra de Ucrania. Cuando se le preguntó si llamaría al presidente ruso, Vladimir Putin, el martes por la noche en Berlín, dijo: “No tengo la impresión de que sea útil en este momento”. Hay “poco que discutir en mi opinión”.

Merkel también indicó que solo intervendría a pedido del gobierno federal. “Mi entendimiento de la posición es que no haré nada que el gobierno alemán no me pida que haga”. El predecesor de Merkel como canciller, Gerhard Schroeder (Partido Socialdemócrata), viajó a Moscú después de que la guerra comenzó a hablar con Putin, sin informar al gobierno federal. Leer más aquí.